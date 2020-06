News Pokémon (saga)

【ポケモン公式】POKÉTOON ズルッグとミミッキュ-ポケモン KidsTV 06/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les cartoons ont la cote ces derniers années et de plus en plus de produits culturels s'inspirent des dessins animés des années 30. Le plus célèbre d'entres-eux est peut être Cuphead.Mais ce n'est pas le seul ! Et The Pokémon Company l'a bien compris avec un petit film d'animation diffusé cette nuit.Ce court métrage "POKÉTOON" reprend donc le style de l'âge d'or avec une histoire tournant autour des aventures du Pokémon Baggiguane.Comment ne pas être sous le charme de ce film d'animation ? Croisons les doigts que d'autres films du genre suivront !