Nintendo Direct Mini: Partner Showcase - Août 2020 26/08/2020

Un peu plus d'un mois après la première édition, Nintendo vient tout juste de mettre en ligne un nouveau Nintendo Direct dédié aux jeux développés par les éditeurs tiers.Alors que bon nombre de joueurs attendaient la diffusion d'une véritable présentation où des jeux Nintendo seraient dévoilés, Nintendo nous livre de nouvelles informations sur différents jeux tels que Just Dance 2021, Kingdom Hearts: Melody Of Memory ou encore annonce Puyo Puyo Tetris 2. Un peu moins de 12 minutes de vidéo dont les détails vous seront très vite récapitulés sur Puissance Nintendo !