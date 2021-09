Un nouveau Kirby en prémice du Nintendo Direct de ce soir, un coup d'oeil sur la Switch Oled et pas mal de bruit autour de Bayonetta 3

Ce nouveau Nintendo Direct est effectivement très attendu et on se méfiera fortement des rumeurs quelques dizaines de minutes avant le lancement du Direct, chat échaudé craint l'eau froide comme disent certains. On notera les très nombreuses rumeurs autour d'un premier aperçu de Bayonetta 3, tout à fait possible au regard du temps qui s'est écoulé depuis sa première annonce, mais avec Nintendo qui a jusqu'à présent tout verrouillé sur le sujet, difficile de le confirmer pour le moment. Selon un document Nintendo, Bayonetta 3 est prévu pour 2022 ( avec un renvoi vers un lien de blog non actif) et un autre titre est également mentionné, Touken Ranbu Musou, qui devrait sortir plus précisément le 17 février 2022, avec également pour ce titre le renvoi vers un lien inactif pour le moment.





En attendant, un titre a bien déjà fuité, c'est un nouveau opus Kirby, qu'on attendait effectivement au regard de son apparition cyclique dans le passé. Kirby : Discovery (on attend encore la confirmation officielle du titre) est prévu pour le printemps 2022 et a fuité tout simplement par le biais d'un calendrier officiel des sorties de Nintendo et le lien vers une plage du blog de la société, pour le moment inaccessible. Kirby, selon toute logique, devrait nous être présenté dans un peu moins d'un quart d'heure.



On notera que ce sera la seconde grosse arrivée de Kirby sur Switch après un opus Star Allies graphiquement joli mais à la facilité un peu trop importante pour maintenir son intérêt. Certes, nous avons eu le droit également d'un Super Kirby Clash (jeu gratuit) et Kirby Fighters 2 sur l'eShop, au contenu modeste.





Terminons cette attente par le premier déballage en vidéo de la Switch Oled, qui arrive en ce début d'octobre, le 8 précisément.

Elle devrait coller parfaitement à notre Metroid Dread arrivant à la même période et nous permettra de patienter du retard d'un petit mois de l'amiibo Metroid, un retard pour des questions logistiques liés aux transports maritimes, les liaisons Europe - Asie n'ayant pas encore retrouvé leur équilibre. Pour l'amiibo, il faudra patienter jusqu'au 5 novembre 2021 pour l'Europe.