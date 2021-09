Un combo physique Star Wars Racer et Star Wars Republic Commando listé sur Amazon Uk pour le 16 novembre

Si l'on se fie au lancement des précommandes sur Amazon UK, nous devrions pouvoir obtenir aux alentours du 16 novembre 2021 une compilation physique regroupant deux titres Star Wars sur Switch, à savoir le portage du cultissime Racer tiré de l'épisode 1, qui malgré les années a bien vieilli et reste encore assez fun sur Switch, et le portage du plus récent Republic Commando.



Deux titres sur une seule cartouche, avec THQ Nordic pour éditer cette version. Rappelons que nous avons eu il y a quelques temps l'annonce d'une autre sortie physique, Star Wars Jedi Knight Collection, regroupant Star Wars Jedi Knight II : Jedi Outcast et Star Wars Jedi Knight : Jedi Academy, une sortie également programmée pour le 16 novembre 2021.





Star Wars Episode 1: Racer Nintendo Switch Gameplay 09/06/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Star Wars: Republic Commando | Nintendo Switch Gameplay 09/06/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Que ce soit pour faire une course sur Star Wars Episode I : Racer ( réédition avec un support multijoueur en réseau local) ou avec Star Wars : Republic Commando sur un gameplay jeu de tir tactique à la première personne, voici une fin d'année très Star Wars, qui devrait se poursuivre par Star Wars: Hunters (Zynga) et au premier trimestre 2022 par Lego Star Wars : La Saga Skywalker, de TT Games.