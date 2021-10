Un bug gênant découvert dans Metroid Dread peut empêcher de terminer le jeu

Un bug bloquant la progression sous certaines conditions a été découvert dans Metroid Dread et sera corrigé via un patch disponible fin octobre. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.



Pour plus d'informations, dont les moyens d'éviter ce bug : https://t.co/rH17PGlxeZ — Nintendo France (@NintendoFrance) October 15, 2021

Le bug en question interviendrait lors d'une des phases finales du jeu. Si le joueur a placé un marqueur sur une certaine porte via la carte d'une des dernières zones du jeu avant de l'ouvrir, le jeu s'arrête en affichant le message d'erreur suivant : « Vous avez quitté le logiciel car une erreur est survenue. »Pour éviter que le bug ne se produise, il suffit de ne plus mettre de marqueur sur la porte en question.Nintendo a néanmoins annoncé dans la foulée qu'un patch visant à corriger ce bug est en préparation et serait prêt à être téléchargé d'ici la fin du mois.