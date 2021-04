Chad Orr de son nom a été un artiste spécialisé dans l'éclairage. Auparavant embauché chez Disney et DreamWorks, il s'est notamment occupé de l'éclairage de films d'animation comme Zootopie et Vaiana pour le premier ainsi que de Dragons 3 et Les Croods 2 pour le second.Outre l'animation, Chad Orr s'est également occupé de l'éclairage dans le jeu God of War de 2018, jeu auquel il a reçu plusieurs récompenses pour le travail qu'il y a effectué ainsi qu'avec Dragons 3.Il est a noter que les offres d'emploi restants publiés sur le site de Retro Studios ne concernent presque plus le travail sur l'environnement et l'éclairage, bien qu'ils soient encore à la recherche d'un artiste conceptuel.Sources : Shinesparkers , via Nintendo Life