News Immortals: Fenyx Rising (Switch)

Quand nous l’avons aperçu pour la première fois, difficile de ne pas penser à un Breath of the Wild mythologique. On était curieux de voir comment Ubisoft allait s’en sortir au niveau de l’optimisation quand Breath lui-même a rencontré des problèmes de framerate. Ces derniers mois, Ubisoft ne semblait plus faire beaucoup d’efforts pour porter de nouveaux titres sur Switch après les ressorties de ses titres Wii U et avoir la confirmation d’un portage d’Immortals Fenyx Rising sur la console de Nintendo était un petit événement, pour un titre non exclusif.

Lors d’un long entretien accordé à Nintendo Everything, le directeur associé du jeu , M. Julien Galloudec a décrit le processus de portage du jeu vers la Switch comme "un défi". IL fallait trouver le bon compromis entre modification pour des raisons techniques, préserver l’expérience et bon dosage de l’optimisation.

C'était une intention dès le départ de sortir le jeu sur plusieurs plateformes, y compris la Switch et la current-gen et la next-gen. C'était définitivement une autre façon de sortir de notre zone de confort, car nous sommes en quelque sorte habitués à développer sur plusieurs plateformes pour la current-gen.

Et pour la Switch, cela a été un véritable défi. La clé était de regarder le jeu en différents morceaux et de voir en fonction du contexte ce que nous pouvions optimiser, ce que nous pouvions changer, ce qui pouvait par exemple être moins dynamique sans toucher à l'expérience. C'était un point essentiel : s'assurer que, quelle que soit la plate-forme, l'expérience restait la même, mais adaptée et ajustée aux spécificités de la plate-forme et s'assurer que le sens de l'expérience était le même. Cela a donc été un véritable défi, mais nous sommes très satisfaits des résultats sur toutes les plates-formes, car nous avons réussi à en tirer le meilleur parti.

On le confirme de notre côté, si la perte est flagrante au niveau graphique, la qualité du jeu est plus que correcte sur Switch, en nomade ou sur télé. Ce n’est donc pas une version au rabais mais un portage où l’on ressent les efforts des développeurs pour conserver l’essentiel du titre, et c’est déjà un bon point. On pourra toujours pinailler sur certains aspects mais on peut logiquement penser qu’Ubisoft a attribué une équipe un peu plus large pour s’occuper du portage sur console Nintendo, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé, surtout durant la période Wii U.







S’il semble maintenant qu’Ubisoft effectue de vrais efforts de portage sur Switch (la prise en compte des ventes de consoles Nintendo, le parc installé de la Switch, les problèmes d’approvisionnement des PS5 et Xbox Series X qui ne permet pas de rentabiliser pour le moment le développement des jeux sur ces nouvelles console, tout cela va clairement impacter la stratégie du groupe durant l’année 2021), on rappelle à l’éditeur qu’il a dans son catalogue de nombreux titres qui pourraient tout à fait être portés sur la Switch et qu’ils devraient nous donner des nouvelles sur une vieille promesse, un portage tombé dans l’oubli, le fameux Steep. On est gentil, on ne réclame même pas un portage de Riders Republic.

Immortal Fenyx Rising et la nécessaire comparaison avec Breath

Si lancer une nouvelle franchise n’est jamais évident et nécessite de la faire connaître à un large public en la portant sur le maximum de plateformes, il faut que le produit se démarque de la concurrence. Et sur Nintendo, c’était un peu raté lors des premiers screeenshots, car la ressemblance avec Breath était criante. Les fans ont rapidement coché les similitudes entres les deux titres. Ce sont tous deux des jeux d'action-aventure en monde ouvert, avec des mécanismes comme l'escalade et le vol plané, et des mini-donjons avec des énigmes. Immorals Fenyx Rising cherche à se démarquer en mettant l'accent sur la mythologie grecque, un personnage entièrement personnalisable et plus encore, mais Ubisoft ne considère pas les comparaisons avec Zelda comme une chose négative.

Julien Galloudec le reconnait. Quand ils ont planché sur Immortals Fenyx Rising, ils ont étudié Breath of the Wild concernant la manière dont était amené les énigmes. Mais ce ne fut pas le seul jeu à être disséqué, Jak & Daxter et Banjo-Kazooie ont également été étudié par les équipes d’Ubisoft.





Au tout début, nous voulions mélanger le monde ouvert, la mythologie grecque, et aussi plus de jeu de plateforme, donc c'était l'intention de base. Nous voulions également créer une sorte de Disneyland de la mythologie grecque, c'est-à-dire construire le monde comme un parc d'attractions dont chaque région est fortement axée sur un dieu. Vous pouvez aller quelque part dans le monde, vous pouvez voir la carte du monde, et vous pouvez clairement voir les différentes régions et les thèmes et toutes les activités qui vous attendent.

Ensuite, nous avons commencé à regarder beaucoup de choses, et évidemment nous avons vu très tôt des similitudes avec Breath of the Wild - principalement en termes de structure du jeu - donc nous avons regardé ça, nous avons regardé ce qu'ils ont fait pour les énigmes parce que c'était une assez grande inspiration. Ensuite, nous avons également étudié de nombreux autres jeux - des jeux comme Jak & Daxter et Banjo & Kazooie par exemple - qui sont riches en action et mélangent le combat et la plateforme, et un peu d'énigmes dans de petits mondes ouverts très colorés.





Nous avons puisé beaucoup d'inspirations différentes pour nous adapter à ce que nous voulions faire. Nous savions donc que nous serions comparés à Zelda et à Assassin's Creed, mais je pense que c'est plutôt bien d'être comparé à Assassin's Creed et à Zelda. Je pense que c'est une chose positive au final.

L'une des grandes différences entre Immortals Fenyx Rising et Breath of the Wild est la façon dont ils abordent l'histoire et la progression. Contrairement à Zelda : Breath of the Wild, vous ne pouvez pas tenter de battre le boss final tout de suite.





Il y a deux raisons à cela. Premièrement, nous voulions que l'histoire et la narration soient un aspect important du jeu, donc nous voulions cette construction du personnage - le personnage principal et les autres personnages. Il y a beaucoup de choses à découvrir sur la raison de votre présence ici, sur les dieux, sur ce qui s'est passé, et aussi sur qui vous êtes - Fenyx en tant que personnage - donc nous voulions vraiment que cela reste une partie importante du jeu.

De plus, nous voulions aussi que votre personnage progresse et qu'il ait vraiment besoin du pouvoir des dieux. Pour cela, nous avons besoin de certaines étapes avant d'atteindre le grand titan, le titan le plus terrible de la mythologie. Vous disposez d'une grande liberté dans la manière d'explorer le monde et d'aborder les différentes quêtes, vous pouvez donc choisir de commencer par un dieu puis un autre, vous pouvez faire deux dieux en parallèle par exemple, mais il y a quelques étapes à franchir avant de pouvoir atteindre Typhon.





L’équipe a de grandes ambitions pour la franchise qui ne devrait pas rester un one-shot

Ce qui est génial avec la création du jeu et la création de cette propriété intellectuelle, c'est qu'elle a été beaucoup plus organique. Lorsque nous avons terminé Assassin's Creed Odyssey, nous avons eu l'occasion de nous demander ce que nous voudrions faire si nous devions recommencer le jeu maintenant. Explorer davantage la mythologie grecque, faire quelque chose de très différent, quelque chose de léger et de stylisé, etc. Pendant longtemps, notre objectif a été de nous assurer que nous pouvions faire quelque chose de grand avec cette opportunité de créer quelque chose de nouveau. Évidemment, en tant que développeur, nous espérons tous que ce sera quelque chose de plus grand et que cela deviendra une franchise, mais nous commençons tout juste à penser récemment à la façon dont nous pouvons étendre cet univers.

En ce qui concerne l'après-lancement, nous travaillons actuellement sur le DLC et c'est là que nous avons commencé à nous dire : " Bon, maintenant nous pouvons explorer d'autres dieux, nous pouvons explorer d'autres mythologies ". Nous pouvons étendre cet univers avec de nouveaux personnages, de nouveaux lieux, de nouvelles histoires. Nous espérons qu'ils nous donneront l'occasion d'aller plus loin avec la franchise, même si c'est évidemment ce que nous espérons.

Immortals Fenyx Rising - Post-launch & Season Pass Trailer - Nintendo Switch 04/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On rappelle qu’Immortals Fenyx Rising comprendra trois DLC majeurs en tout, les deux premiers sont désormais disponibles, il reste le dernier à arriver dans quelques semaines. Après, Ubisoft pourra vraiment se consacrer à développer une suite, si le public montre toujours son intérêt en ayant acquis les différents DLC. On n’est pas près en revanche à voir débarquer un Immortals 2 très vite, il va falloir bâtir une narration qui tienne la route et proposer un gameplay qui ne soit pas une simple redite du premier.





Jusqu'au 15 avril, le jeu dans sa version dématérialisée via l'eShop est à 29,99 € dans son édition standard (contre 59,99 € prix normal), l'édition gold regroupant les 3 DLC du Season pass avec le jeu de base est à 59,99 € au lieu de 99,99 €, soit une belle réduction de 40%. C'est donc l'occasion de pour vous de vous intéresser à ce titre si vous aviez hésité lors de sa sortie, pour cause de planning de titres trop chargé pour vos finances à l'époque. Le Season pass ne négocie seul à 29,99 € actuellement jusqu'au 15 avril si vous aviez déjà acquis le jeu de base.



Ubisoft : une compagnie qui a les voyants au vert





Julien Galloudec explique pourquoi :Les ventes se sont montrées satisfaisantes pour Ubisoft, même si nous n’obtiendrons jamais la moindre information chiffrée. Julien Galloudec a évoqué la possibilité d'une suite, une bonne chose pour une nouvelle franchise qui a nécessité pas mal de travail pour être lancée.On termine par un petit point sur l’état de santé d’Ubisoft, qui comme les autres éditeurs, a été frappé par les soubresauts de la pandémie mondiale. Mais c’est surtout les histoires internes qui avaient profondément perturbés certaines divisions du groupe. Ubisoft a perdu de l’argent mais de manière limitée et selon de nombreux analystes, le groupe a toutes les cartes en main pour un bon rebond durant l’année 2021 et les années suivantes. Ubisoft devrait donc pouvoir conserver sa position à l’avenir et rester un des grands studios de développement. De nombreux titres sont en développement et même si on peut s’attendre à quelques réorientations en fonction du marché, les gamers auront de quoi se nourrir cette année sur leur plateforme préférée. On espère juste un peu plus de titres sur Switch. Mais peut-être que les surprises seront annoncées lors du lancement officiel de la nouvelle Switch.