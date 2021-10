Ubisoft annonce Monopoly Madness pour la Switch

Ce n'est pas la première incursion d'Ubisoft dans le monde de Monopoly, le partenariat est déjà ancien et nous avons déjà un portage sobre du classique plateau de Monopolu sur Nintendo Switch. Mais cette fois, avec son Monopoly Madness devant sortir sur Switch le 9 décembre 2021, Ubisoft va dépoussiérer le concept pour en proposer un party Game de type arène de combat. Étonnant non ? Alors que le Monopoly classique consiste à acquérir des biens et à ruiner lentement ses rivaux, le Monopoly Madness est une course effrénée jusqu'à l'arrivée.



Dans MONOPOLY Madness, les joueurs s’affronteront pour acheter et améliorer leurs propriétés dans les rues de Monopoly City pendant l’absence de Mr. Monopoly, parti pour des vacances bien méritées. Chaque partie se déroulera sous la forme de manches rapides au cours desquelles 6 joueurs maximum pourront s’opposer en temps réel, sans les limites classiques du jeu de plateau.



Les joueurs peuvent affronter jusqu'à cinq autres joueurs en collectant de l'argent et d'autres ressources sur la carte afin d'acheter et d'améliorer leurs propriétés. Plus les joueurs possèdent de propriétés, plus ils gagnent de points, ce qui les rapproche de la ligne d'arrivée.





Traversez les bâtiments au volant d'un bulldozer ou détruisez des propriétés avec un marteau-piqueur. Ces tactiques vous permettront d'accumuler la plus grosse fortune. Une chose est sûre, quoi qu'il arrive, ça sera la folie !







Ubisoft a également confirmé que le jeu proposera 20 nouveaux personnages jouables inspirés des jetons classiques du jeu Monopoly ainsi que quatre environnements uniques avec leur propre ambiance et architecture. Il s'agit de la Ville emblématique, la Vie nocturne, la Ville de la plage et Bel automne. Chaque environnement présente plusieurs niveaux et configurations, pour un total de 20 arènes jouables.





On découvre ensemble la bande-annonce de ce nouveau jeu d'Engine Software édité par Ubisoft, qui sera également disponible sur Xbox One / PlayStation 4 / Nintendo Switch / PC / Google Stadia :





MONOPOLY MADNESS - Trailer d'annonce [OFFICIEL] VOSTFR 23/10/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Monopoly Madness propose des améliorations provenant des coffres communautaires, comme des bulldozers, des marteaux-piqueurs, etc. Les bonus peuvent être un avantage, mais des événements aléatoires peuvent survenir à tout moment et rendre les choses plus chaotiques.