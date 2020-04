News Ty The Tasmanian Tiger Remaster (Switch)

Ty a été développé initialement alors que Sony était à la recherche de jeux de plates-formes pour sa PS2. Les membres du Studio Krome ont alors à l’époque réfléchi à différents concepts et ont finalement eu l’idée d’un diable de Tasmanie, Ty ayant été nommé ainsi par leur ami Tyrone du studio de développement PikPok. Le développement a suivi son cours et la publicité lancée par EA à l’époque a marqué les esprits, avec son lot de célébrités de jeux vidéo en soin intensif, après avoir croisé la route de Ty.





Le retour sur les nouvelles consoles après tant d’années

Les choses ont commencé à bouger avec le portage de Ty3 sur Steam. Le studio Krome recevait souvent des demandes de portage de la franchise sur les nouvelles consoles, et notamment la Nintendo Switch. Le studio pouvait le faire car dès le départ, le studio a toujours négocié ses droits avec EA et Activision pour rester propriétaire de ses IP, un point important pour un petit studio toujours juste financièrement. Alors, en lançant le projet Kickstarter pour les aider à porter Ty3 sur Steam et au regard du succès de son financement en deux jours, Krome s’est dit que c’était probablement le bon moment.





Le travail effectué sur Steam a permis d’anticiper pas mal de choses pour le développement HD sur Switch. Les processeurs d’aujourd’hui n’ont rien à voir avec le matériel existant auparavant, notamment dans la gestion de multiples canaux de données en parallèle, ce fut le premier gros travail d’adaptation, d’autant que le code source de Ty1 avait été perdu, les sauvegardes ayant été égarées avec le temps. Puis il a fallu retoucher les graphismes et comme les développeurs n’avaient plus accès aux modèles originaux, il a fallu tout rebâtir, en haute résolution 24 bits, puis retravailler le tout via des convertisseurs. Coup de chance, dans les archives de Ty2, ils ont pu récupérer pas mal de trucs de Ty1, notamment des cartes en haute résolution.



Tout ce travail a permis de corriger de nombreux détails qui chagrinaient l’équipe avec le recul, comme le pixel noir unique dans l’œil de Boss Cass. L’expérience apportée par le développement de Ty2 et Ty3 a permis d’améliorer le système de caméra sans tout changer. Et puis la Switch avec ses deux Joy-Con est un atout génial pour Ty qui possède deux boomerangs.



Inévitablement la question d’une édition physique du jeu sur Switch a été évoquée mais pour le moment, l’équipe retrousse ses manches pour finaliser les versions PS4 et Xbox One du jeu et remplir la part du contrat Kickstarter. La version physique reste donc une question à l’étude mais rien n’est fait pour le moment.





Ty2 et 3 sur Switch dans un futur proche ?

Et un vrai nouvel épisode ?

Profitez de ces quelques astuces

Ainsi on peut tirer sur les lucioles pour obtenir un panier de pique-nique. Le Ranger Ken, c'est Lindsay. Rex, c'est Robert. Neddy est basé sur Ned Kelly, un célèbre bandit de grand chemin australien. Julius est inspiré d'un scientifique de la télévision australienne de notre enfance. Voyons voir, les codes de triche sont toujours d'actualité. Beaucoup de personnages sont issus des émissions de fin de soirée des années 80 en Australie. Il y a beaucoup d'australiens dans le jeu et d'autres moins australiens. Si vous regardez les 4 koalas masculins dans le concept art, vous les reconnaîtrez probablement dans une certaine émission de télévision.

Que pensez-vous de la résurgence des plates-formes 3D ? Nintendo est toujours en plein essor avec Mario, mais nous avons également vu des jeux comme A Hat in Time, New Super Lucky's Tale et Yooka-Laylee recevoir beaucoup d'attention ces dernières années - sans parler des retours de Crash Bandicoot et Spyro.

SS : Nous pensons que c'est génial. La raison pour laquelle ils semblent avoir disparu est lié à des titres comme Halo et Call of Duty. Ces jeux sont devenus très populaires et les titres de plates-formes ont commencé à être considérés comme des jeux pour enfants, puis des jeux pour mobiles et des jeux Facebook. Les gens reviennent désormais sur ce type de jeu parce que c'est amusant de courir partout et de collectionner des choses.



Texte en français, gestion de la manette pro et nécessitant 2209 Mo d'espace libre pour le télécharger, Ty vous attend sur l'eShop de la Nintendo Switch depuis le 3 avril 2020 pour 27,99 €.







Source : Nintendo Everything, vous pouvez retrouver l’intégralité de l’interview en anglais ici

Le créateur Steve Stamatiadis et la manager Lindsay Parmenter ont de nombreuses anecdotes concernant le développement du jeu original comme les séances d’enregistrements de voix supplémentaires, dans des bureaux situés près de la gare de Fortitude Valley, avec les yeux rivés sur les fiches horaires des trains pour ne pas capter le son de l’un d’entre eux pendant l’enregistrement des différentes prises. Ty2 et 3 sont sortis plus tard mais le projet d’en faire le héros d’une série TV a capoté par manque de temps mais aussi par des différents sur les objectifs du projet. Krome pensait que l’histoire était faite pour les plus grands, les chaînes intéressées ne voyaient dans le personnage qu’un potentiel pour les plus jeunes.Après le portage HD du premier opus, les développeurs aimeraient effectivement pouvoir proposer les deux autres épisodes sur la console de Nintendo. C’est tout à fait envisageable puisque du point de vue artistique, les jeux existent sur PC Steam. C’est plutôt au niveau du moteur du jeu qu’il y aurait un travail d’adaptation car les suites ne reposent pas sur le même moteur que TY1. Mais pour le moment, tous les efforts sont portés sur les versions PS4 et Xbox One du premier titre, il faudra donc attendre.Pour le moment, nous restons sur des portages d’anciens titres mais quid de l’envie de créer un véritable nouvel épisode ? Eh bien cette envie existe et un nouvel épisode de Ty serait un jeu de plateforme 3D. Mais c’est d’abord une question de temps et de budget comme le reconnait Steve, car pour ce type de jeu, il faut une équipe plus importante et les besoins pour créer les graphismes en 3D ne sont pas les mêmes. A L’époque du jeu original de Ty1, l’équipe était composée de 20 à 25 personnes. Aujourd’hui, l’équipe ne regroupe qu’une douzaine de membres. Alors ils vont déjà terminer le travail en cours et si les résultats ont été bons, ils verront bien.Steve a partagé quelques astuces concernant le jeu TY.