News TT ISLE OF MAN – Ride on the Edge 2 (Switch)

Le français Kylotonn a remis sur la planche de travail tout son savoir faire pour améliorer son TT Isle of Man, une titre de moto s'appuyant sur une course mythique et a la difficulté très relevée. Pas d'inquiétude cependant, outre le circuit officiel, vous aurez l'occasion de débuter en championnat national pour parcourir de nombreuses routes en Angleterre et en Irlande afin de gagner de quoi monter une équipe autour de vous pour espérer avoir une petite chance d'approcher les ténors de la catégorie. Et de la persévérance, il en faudra pour gagner de l'argent, obtenir un mécanicien et investir dans des évolutions de votre moto.

Les 18 motos différentes du jeu sont classées en trois catégories : Supersport, Superbike et Classic, avec les livrées officielles des équipes (l'équipe de développement a consulté le pilote Julien Toniutti pour coller à la réalité).

TT Isle of Man a la particularité de vous lancer dans des courses longue distance. Ici, on n'enquille pas rapidement les tours car si le mode libre permet de nous promener tranquillement pour ressentir les sensations, en mode carrière, les courses dépassent rapidement les 30 kilomètres. Alors que dire du Tourist Trophy qui vous emmène à faire 6 tours d'un circuit de 60 kilomètres. Et oui, 360 kilomètres à parcourir à plus de 320 km/h et de nombreux pièges, il faut s'y préparer et aimer l'asphalte. TT Isle of Man est donc une simulation de haute tenue et non pas un titre destiné aux amateurs de need for speed ou des habitués à la brieveté des circuits de Gear. Club Unlimited ou Asphalt 9. Quand vous vous lancez dans le mode carrière, vous allez en baver. D'autant plus que le titre ne pardonne pas la moindre chute.

Les premiers retours de cette seconde édition, déjà sortie sur PC, PS4 et Xbox One, sont unanimes. Cette cuvée 2020 est encore meilleure que l'édition 2019, avec un moteur graphique amélioré, une vitesse de défilement très impressionnante, et surtout une magnifique jouabilité vue subjective « dans le casque ». Le pilote français a conseillé les développeurs concernant les indications à mettre en avant pour aider les joueurs à se familiariser avec les pièges des différents tracés, chaque moto possède ses propres caractéristiques de pilotage qu'il faudra apprendre à maîtriser et le son a été enregistré sur les véritables motos, pour un rendu très réaliste. Bref un must pour les amateurs qui retrouveront 38 pilotes officiels bien modélisés dans leurs aptitudes de course.



TT Isle of Man - Ride On The Edge 2 | Accolade Trailer 16/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Évidemment, toute cette qualité nécessite une machine puissante et on craint toujours le résultat final sur la console Switch même si un aperçu de l'édition 2019 nous avait agréablement surpris sur de nombreux aspects. On attend avec impatience de voir les évolutions de cette seconde version sur notre console Switch, le jeu sortant si tout se passe bien le 14 mai 2020 (dématérialisée et version physique). En voici la bande annonce :