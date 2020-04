News Trials of Mana (Switch)

A cinq jours de la sortie du titre, Square Enix entend bien faire craquer les joueurs qui hésiteraient encore à se prendre le remake de Seiken Densetsu III, qui sortira donc pour la première fois en Europe.Les joueurs qui achètent le titre sur le Nintendo eShop auront accès gratuitement à un bonus exclusif : l'accessoire Lapyn, permettant de récupérer plus d'XP jusqu'au niveau 10. A noter que ce bonus peut être obtenu jusqu'au 21 mai 2020 il n'est donc pas nécessaire de précommander le titre pour en bénéficier.Second bonus plutôt intéressant, les possesseurs de Trials of Mana bénéficient dès maintenant d'une remise de 70% sur la Collection of Mana, la faisant passer de 39.99€ à 12€. Un prix vraiment séduisant pour cette compilant réunissant Mystic Quest, Secret of Mana et le Trials of Mana originel, tous les trois traduit en français.Pour finir, on vous partage la publicité japonaise de Trials of Mana :