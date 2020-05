News Jay and Silent Bob: Mall Brawl (Switch)

Si le film Jay et Bob contre-attaquent… encore, sorti en 2019 sur les autres territoires que la France, ne vous dit rien du tout, il est clair que la teneur de ce jeu va vous passer complètement au-dessus de la tête sans vous attrister.





Vidéo 05/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Fruit de l'imagination du réalisateur Kevin Smith, ces deux personnages attendent patiemment une aventure ludique depuis 2016. Mais comme Chronic Blunt n'est toujours pas prêt, pour faire patienter les gamers ayant participé à la campagne de financement du jeu, un petit beat'em up très old school a été préparé en catimini en collaboration avec les développeurs de Interabang Entertainment. Tellement à l'ancienne que le jeu ressemble à un titre NES. Au point que le distributeur Limited Run Games s'est empressé d'en commercialiser une version physique NES sur cartouche , à 54,99 $, qui s'est écoulé à vitesse grand V (pas la peine, tout le stock est prévendu).



Jay and Silent Bob: Mall Brawl Rap Launch Trailer 05/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On navigue donc dans un titre au look 8 bits, croisement de Double Dragon et de River City Ransom, où vous allez pouvoir alterner ou jouer en coopération entre les deux personnages, Jay et Silent Bob, alors qu'ils sont poursuivis par le chef de la sécurité du centre commercial et ses hommes. Combats contre des gros boss, combos et de nombreuses références à l'univers de fiction View Askewniverse imaginé par ce réalisateur sont au programme.





Le titre est disponible uniquement sur l'eShop autrement, en anglais, avec un poids plume de 178Mo.