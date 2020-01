News Mario Kart Tour (mobile)

Vous avez dit "Saison des glaces" ?

Mario Kart Tour - Ice Tour Trailer 15/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Peach (hivernale) et Maskass dans la saison des glaces 15/01/2020









Un changement de taille dans les bonus de coupe

Les défis de la saison des glaces

Défis Saison 1

Défis Or

Dans la boutique cette quinzaine

Le Lot Bombe bleue

Le lot Mario de glace

Un lot promotionnel à 2.29 €

La saison des glaces a commencé le mercredi 15 janvier à 7h dans Mario Kart Tour. Au menu, des circuits enneigés, des virages verglacés, des défis à compléter et de nouveaux personnages à débloquer. On voit tout cela dans notre journal de Mario Kart Tour, qu'on actualisera au gré des nouveaux défis ajoutés dans le jeu !Après la Saison du Nouvel An, Nintendo reste dans les saisons... de saison avec la Saison des glaces. Cette nouvelle saison va donc se dérouler pendant deux semaines, du mercredi 15 au mercredi 29 janvier 2020.Voici la bande-annonce de la saison des glaces :Cette saison se distingue par les personnages et éléments qu'on va pouvoir débloquer d'une façon ou d'une autre : Maskass et Peach (hivernale) sont ainsi les deux personnages mis en avant pour le moment, tandis que niveau accessoires le kart Carrosse et l'aile le Paraneige seront proposés dans le tuyau.Le cadeau saisonnier réservé aux abonnés est l'Aile Swooper d'or.Nintendo indique qu'à partir d'aujourd'hui, les karts et les ailes ne sont plus pris en compte dans le bonus de coupe.Comme chaque quinzaine, de nouveaux défis sont proposés aux joueurs pour se donner des petits objectifs à accomplir au gré des courses. Lisez les bien attentivement pour les avoir à l'esprit lorsque vous jouez !Voici les Défis du bloc "Défis saison 1" de Mario Kart Tour :- Faire mouche 3 fois avec une carapace rouge- Récupérer un total de 100 pièces- Effectuer 150 mini-turbos- Renverser 5 crabes- Toucher 30 fois des adversaires avec des bananes en utilisant un pilote à cravate- Obtenir un score total d'au moins 2000 dans la coupe Harmonie- Décrocher trois fois de suite la 1e place dans une course de catégorie 150cc ou supérieure- Renverser 5 fois ses adversaires sous l'eau- Passer à travers 10 anneaux créés par un anneau turbosVoici les Défis Or de la saison des glaces :- Décrocher la 1e place dans une course de catégorie 200cc ou plus- Effectuer 10 ultra mini-turbos- Renverser 10 bonshommes de neige- Effectuer un combo 10x ou plus- Obtenir un score d'au moins 10000 avec un pilote à moustache- Renverser un adversaire pendant qu'il plane- Obtenir un score d'au moins 1000 sur un circuit A- Renverser 10 fois ses adversaires pendant une frénésie- Franchir la ligne d'arrivée pendnat un carambolageVous avez beaucoup trop d'argent de poche et du coup vous achetez tout ce qui passe dans Mario Kart Tour ? Cette quinzaine, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec deux offres "promotionnelles". On met ça entre guillemets à dessein parce qu'honnêtement, il faut reconnaître que ce n'est pas donné !Cette offre coûte 21.99 € et vous permettra de récupérer 45 rubis (30+15 offerts), le kart Bombe bleue, un ticket Points du kart +.Le lot mario de glace coûte 43.99 € et vous permettra de bénéficier des éléments suivants :- 90 rubis (60 + 30 offerts)- le pilote Mario de glace- 3 tickets Points du pilote +Comme tous les 15 jours, un lot promotionner à 2.29€ nous est proposé dans le jeu, il permet d'acquérir les éléments suivants :- 5 rubis (3+2 offerts)- 3 tickets d'objets- 2 tickets d'étoileLes tickets d'étoiles vous permettent de récupérer de grandes étoiles. Il faut bien y penser à la fin de la quinzaine quand peut-être il vous manque juste une étoile ou deux pour débloquer un cadeau.Bon jeu à tous et si vous avez des conseils à donner aux autres visiteurs de Puissance Nintendo concernant ce challenge, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires !