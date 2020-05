News Mario Kart 8 Deluxe (Switch)

Mario Kart 8 Deluxe reste un classique sur la Nintendo Switch et comme vous avez en ce moment la possibilité de bénéficier de 7 jours d'essai gratuit du Nintendo Switch Online, voici un petit événement sympathique à ne pas manquer cet après-midi.

Ainsi, un tournoi Mario Kart aura lieu chaque samedi de 14h à 17h. Vous pourrez y accéder via le code suivant : 3764-8618-8587

Pour donner un peu plus de motivation au concours, si vous prenez part à ce tournoi et que vous tweetez une vidéo ou une capture d'écran de votre course à #TournoiMarioKartFR, vous pourrez peut-être être tirés au sort pour gagner un bon Nintendo eShop de 10 euros !