News Nintendo Switch (Switch)

On pouvait s’y attendre au vu de l’explosion des chiffres de ses ventes : Ring Fit Adventure arrive dans le top 10 des jeux Switch les plus vendus. Il prend ainsi la place de New Super Mario Bros. U Deluxe, dont les derniers chiffres indiquaient qu'il avait écoulé 10,44 millions de copies au 31 mars dernier.Mais il y a les sprinters et il y a les endurants. Ney Super Mario Bros U Deluxe avait intégré assez rapidement ce classement ô combien estimé, mais Ring Fit Adventure, fort de son succès tout particulièrement durant les confinements, prend la place de Mario et ses amis.A lire aussi : Bilan de Nintendo au 30 juin 2021 : des chiffres en baisse logique Pour les autres jeux du classement, il n’y a pas de grands changements. Mario Kart 8 Deluxe n’est plus qu’à 300 000 exemplaires des ventes de Mario Kart Wii, Animal Crossing augmente ses chiffres avec 1,26 millions de plus et Super Smash Bros. Ultimate totalise maintenant deux fois plus de ventes que Mortal Kombat 11, meilleure vente de sa série.1. Mario Kart 8 Deluxe (37,08 millions, +1,69)2. Animal Crossing: New Horizons (33,89 millions, +1,26)3. Super Smash Bros. Ultimate (24,77 millions, +0,93)4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (23,20 millions, +0,92)5. Pokémon Epée & Bouclier (21,85 millions, +0,75)6. Super Mario Odyssey (21,40 millions, +0,57)7. Super Mario Party (15,72 millions, +0,93)8. Pokémon Let’s Go Pikachu/Evoli (13.57 millions, +0,29)9. Splatoon 2 (12.45 millions, +0,24)10. Ring Fit Adventure (11,26 millions, +1,15)Pour ce qui est des ventes sur ce trimestre, Nintendo nous a seulement informé des jeux vendus à plus d’un million d'exemplaires sur cette période. On retrouve donc :- New Pokémon Snap (+2,04 millions hors Japon, nouvelle IP)- Mario Kart 8 Deluxe (+1,69 millions, 37,08 millions au total)- Mario Golf: Super Rush (+1,34 millions, nouvelle IP)- Animal Crossing: New Horizons (+1,26 millions, 33,89 millions au total)- Ring Fit Adventure : (+1,15 millions, 11,26 millions au total)- Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (+1,09 millions, 6,68 millions au total)- Miitopia : (+1,04 millions, nouvelle IP)Source : Nintendo