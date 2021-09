Tinykin sera disponible à l’été 2022

Le jeu de plateforme développé par les montpelliérains de la Splashteam (des anciens d'Ubisoft ayant proposé Splasher sur Xbox) a eu le droit à sa petite présentation lors du live du mardi 14 septembre, le TinyBuild Connect. Jusqu'à présent officiellement annoncé sur PC, on le voyait bien arriver sur console et les portages ont donc été confirmés hier. Il faudra patienter jusqu'à l'été 2022 mais une version Switch est bien prévue.



Un portage très intéressant au regard de certains mécanismes de jeu qui empruntent partiellement le gameplay de Pikmin. Notre héros, Milo, voyage dans le futur, en 2748. Au cours de son périple, il croise le chemin de la Terre et décide d'y faire un crochet. Problème, il constate qu'il est ridiculement petit ( de la taille d'une pièce de monnaie) et qu'il va lui falloir trouver un moyen pour regagner son chez-soi en retrouvant sa taille et quitter cet univers où la Terre aurait été figée dans les années 1990.





Au sein d'une maison qui vous paraît gigantesque au regard de votre taille, vous allez devoir explorer chaque pièce et chaque meuble pour débusquer les composants pour remonter la machine censée vous faire repartir. Difficile quand on est si petit. La solution va venir des insectes qui ont construit une véritable ville au sein de la maison et vous allez vous régaler à découvrir les multiples raccourcis vous amenant à une discothèque dissimulée dans un canapé ou un stade dans une baignoire.





En recourant à vos capacités de sauter, planer avec un petit jet pack, faire du skate avec un bout de savon, vous allez croiser également des créatures extraterrestres, des Tinykin, qu'il vous faudra attraper pour vous en servir ensuite. Selon leurs couleurs, ils pourront créer des échelles (les verts), des ponts, exploser sur des ennemis pour vous permettre d'avancer (les rouges) ou déplacer des objets très lourds (les roses). On lance les Tinykin à la manière d'un Pikmin et on avance.

Voici une petite vidéo pour se donner une première idée du gameplay :



Tinykin - Gameplay Trailer | Coming Summer 2022 to PlayStation, Xbox and Switch | tinyBuild Connect 15/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un titre bien séduisant qu'il faudra suivre. Une des pépites de cette fin d'année ?