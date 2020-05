News Thy Sword (Switch)

Thy Sword - Announcement Trailer 05/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'éditeur a profité de cette annonce un peu surprise pour dévoiler un trailer de lancement.Thy Sword est un hack and slash tout en pixel avec des niveaux générés de manière procédurale. Le joueur pourra choisir parmi différents types de héros comme le Barbare et la Valkyrie pour aller affronter la tyrannie du Dark Overlord.Le titre proposera trois modes de difficulté différents et des héros à débloquer tout au long de votre voyage ! Thy Sword dispose également d'un mode coopératif à 2 joueurs.Le jeu est disponible sur Steam depuis 2017, et fera donc son arrivée sur l'eShop le 15 mai.