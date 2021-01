News The Wonderful 101 (Switch)

Même si votre serviteur a passé son tour en ayant déjà le jeu sur Wii U, pour les nouveaux acquéreurs, ce titre est une petite pépite, seule l'action est parfois confuse durant certains passages. Depuis son lancement, des wonder code ont été diffusés afin de débloquer certains personnages. Nous en sommes désormais au cinquième, il est grand temps à notre niveau de lister tout ce qui est connu :







Code 1 : UMBRANGIFT

Unlocks “Wonder-Bayonetta"



Code 2 : ANGELSLAYERS

Unlocks "Wonder-Jeanne" and "Wonder-Rodin"



Code 3 : TEAMUNITEUP

Unlocks "Wonder-Captain", "Wonder-Scarf", and "Wonder-Gramps"



Code 4 : GUYZOCHFAMILY

Unlocks "Prince Vorkken", "Chewgi", and "Immorta"



Code 5 : ORIGINALHEROES

Unlocks "Wonder-Red" (Emeritus), "Wonder-Future", and "Wonder-Daddy"





N'oubliez pas de bien mettre à jour votre jeu pour pouvoir en profiter. PlatinumGames a confirmé que d'autres codes seront publiés à l'avenir, c'est donc à surveiller (il en reste encore deux normalement à débloquer).