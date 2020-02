News The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (Switch)

The Witcher 3 est un titre particulièrement chronophage qui vous occupera au minimum 150 heures pour réaliser l'ensemble des quêtes. Un portage délicat sur Switch qui a réussi à maintenir l'essentiel du plaisir du jeu même si graphiquement, le downgrade a été sévère pour cause de manque de place pour faire tenir l'intégralité des textures HD du jeu d'origine, et ce malgré l'excellent choix du studio de nous proposer ce titre en version intégrale sur une cartouche 32 Go (ce qui est très rare sur Nintendo Switch).





Mieux vaut tard que jamais car même si on aurait aimé bénéficié de cette mise à jour bien avant d'être arrivé à notre position actuelle dans le jeu, les petits chanceux intéressés jusqu'à présent par ce titre mais n'ayant pas encore eu le temps de l'acquérir pourront se lancer dans cette gigantesque aventure dans des conditions bien mieux optimisées.





Une fois appliqué au jeu, effectivement on gagne en netteté dans de nombreuses situations grâce à l'application de filtre passe-haut comme le sharpen, ou le retrait total de l'anti-aliasing. C'est d'autant plus sensible en mode docké. On reste sur du 30 fps à peu près constant et les réglages sont plus importants. Sans en faire un titre pouvant titiller la qualité sur PS4 ou gros PC, on gagne tout de même en fluidité et en finesse, ce qui rend ce portage sur Nintendo Switch encore meilleur. Une raison supplémentaire pour se lancer dans les aventures de Geralt de Riv sur la console de Nintendo !





N'oublions pas que cette mise à jour permet également le cross-save entre le PC et la Switch, une bonne nouvelle pour de nombreux joueurs ayant tâté de The Witcher 3 il y a quelques années sur leur PC.





Voici la liste des nouveautés :



Ajout de la prise en charge du contrôle tactile (yes !).

Ajout de l'intégration du fichier de sauvegarde avec GOG, Steam et les versions du jeu pour Switch de différentes régions.

Ajout de plusieurs langues de texte (dans certaines régions).

Ajout d'options graphiques supplémentaires.

Ajout de plusieurs optimisations de performance.

Correction de divers bugs visuels et fonctionnels, permettant de remédier à certains plantages et d'améliorer le gameplay. Prudence lors du transfert de sauvegardes depuis un PC : il ne faut pas modifier le nom du fichier de sauvegarde sur PC sinon il ne sera plus reconnu dans le cloud de la Switch. Prudence avec les mods sur PC, des bugs peuvent être générés sur la version Switch. Voici la liste des nouveautés :Prudence lors du transfert de sauvegardes depuis un PC : il ne faut pas modifier le nom du fichier de sauvegarde sur PC sinon il ne sera plus reconnu dans le cloud de la Switch. Prudence avec les mods sur PC, des bugs peuvent être générés sur la version Switch.





Un peu plus tard dans l'année, de nouvelles langues de doublages seront ajoutées pour certaines régions. Bref, on peut saluer le très bon travail de SAV autour de ce jeu qui mérite sa place dans votre logithèque Switch.





Le personnel de Digital Foundry s'est penché sur les modifications apportées par ce patch 3.6 et donne un verdict très positif, qui vous permettra de vous rendre compte visuellement des modifications d'aspects et de leur impact sur les performances générales du jeu sur Switch.