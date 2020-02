News The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (Switch)

Anti-aliasing

Effets sous-marins

Flou, Flou cinétique et Flou lumineux

Netteté

Portée visuelle du feuillage

Profondeur de champ

Profondeur de champ des cinématiques

Rayons crépusculaires

Longtemps teasée par ses développeurs, la mise à jour de The Witcher 3 visant à la fois à optimiser le jeu, mais aussi à corriger ses bugs vient d'être déployée en Corée. Pourquoi là-bas ? On ne le sait pas mais à l'heure où nous écrivons ses lignes, il semble que d'autres territoires commencent eux-aussi à voir arriver la mise à jour. Un peu de patience donc si elle n'est pas encore chez vous.Cette mise à jour 3.60 intègre le partage de sauvegardes avec la version PC du jeu, comme cela est par exemple le cas sur Divinity : Original Sin II.Le jeu a également reçu de nombreuses améliorations graphiques et technique qu'on vous détaille ci-après. Sachez que ces options sont activables via le menu des options, histoire de vous laisser personnaliser le jeu à votre goût :Un joueur coréen a partagé un avant/après :Tout cela contribue donc à améliorer la qualité de l'image, ou tout du moins sa netteté. Pas de nouvelles par contre concernant la correction de bugs, même si rien n'indique que cela n'est pas également de la partie.Source : NintendoLife