News The Silver Case 2425 (Switch)

NIS America a collaboré avec Grasshopper Manufacture et Playism pour éditer la compilation The Silver Case 2425. Sortie d'abord au Japon sur PS4 en 2018 et mi-février 2021 sur Nintendo Switch, c'est désormais le portage occidental qui est prévu, uniquement en anglais, le 9 juillet 2021, à la fois en Europe et aux États-Unis. Le jeu sera disponible à la fois en version dématérialisée eShop mais aussi en version physique, dont une édition limitée aperçue pour le marché US à 89,99 $.





Cette limited Edition regroupe un artbook la bande originale intégrale, les trois histoires courtes Red, Blue and Green traduites en anglais, la bande dessinée originale de The Silver Case et le poster Kill the Past x Kill the Life. Si les précommandes sont ouvertes sur le store officiel de l’éditeur aux US, son équivalent européen vient tout juste de lancer les précommandes à 66,66 £. Attention cependant aux frais depuis le Brexit, un encart spécial est à lire sur le site officiel.



Si le prix vous paraît trop élevé, vous pourrez vous contenter de l’édition collector avec un CD de musique de chaque jeu, le mini artbook The artwork of The Silver Case 2425 et les deux titres sur une cartouche. L'édition Deluxe est à 45,83 £ sur le store européen

The Silver Case et The 25th Ward : The Silver Case sont des jeux d'aventure de type visual novels pour lesquels Suda51 a été le réalisateur et le scénariste. Cela date car le premier titre est apparu sur Playstation en 1999 (c'est un remaster de ce titre que nous aurons en s'appuyant sur le travail effectué sur le portage PC et PS4 de 2016 et 2017) et le second titre est un remake du titre de 2005 sorti sur les plateformes portables japonaises i-mode et Yahoo! Keitai., toujours sur la base du travail effectué en 2018 sur PC et PS4. Cette sortie est donc l'occasion pour nous occidentaux de pouvoir jouer aux deux titres en langue anglaise pour la première fois chez nous. Koch Media s'occupe de l'édition de la compilation dans nos contrées.





The Silver Case





1999 – Les “24 Wards”. Une série de meurtres mystérieux terrifient la ville. Les inspecteurs de la police criminelle de 24 Wards ont un suspect : Kamui Uehara, un tueur en série légendaire, auteur de plusieurs assassinats de responsables gouvernementaux 20 ans auparavant, lors de la célèbre affaire du « Silver Case ». Mais personne ne sait qui (ou quoi) est véritablement Kamui. Est-il vraiment de retour ? Qui est ce terrifiant tueur en série ?Le joueur incarne le principal protagoniste du jeu, l’un des membres d’une unité des forces spéciales baptisée « Republic », en vue à la première personne. Inspiré par les jeux d’aventure et les Visual Novels classiques, The Silver Case propose une expérience de jeu novatrice et unique qui invite le joueur à découvrir la vérité pas à pas, en résolvant différentes énigmes.



The 25th Ward: The Silver Case





Cela fait maintenant cinq ans que les fameux événements de 1999, “The Silver Case”, ont eu lieu dans le 25ème Quartier, à Kanto. Dans un appartement du complexe “Bayside Tower Land”, une femme est retrouvée décédée dans de mystérieuses circonstances… Cette découverte sera le départ d’une série d’événements apparemment hasardeux, reliant plusieurs protagonistes entre eux, y compris Morishima Tokio de The Silver Case. Une fois tous ces événements assemblés, une vérité choquante risque d’éclater…



Ambiance futuriste situé dans l'univers « Kill The Past », à vous d'explorer un Tokyo sombre à travers trois différentes perspectives : "Correction", "Placebo" et "Matchmaker". La narration globale du titre se tient sur 3 points de vue, illustrés par 3 histoires que l'on peut suivre comme on le souhaite. Chaque axe de l'histoire vous permet d'en apprendre plus sur les différents personnages du jeu, Suda51 aimant développer parfois un peu trop les dialogues, mais c'est au service d'une immersion dans un univers assez barré. Les actions se décident via une sorte de jet de dé et les mouvements se font case après case. Particularité du jeu, s'il y a beaucoup de texte, vous n'entendez aucun casting vocal, ce qui donne une impression un peu étrange.





L’éditeur a apporté les descriptions suivantes pour les deux titres :Du Suda51 pur jus pour les amateurs qui devront réviser leur notion d’anglais car l’univers est complexe. Un titre dont les friands d’éditions physiques vont se jeter dessus dès l’ouverture des précommandes.