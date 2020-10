Et un petit jeu Switch par ici, un set de cartes par là, un t-shirt, quelques peluches, un sac.....la liste est longue concernant les tentations autour de Pokémon. Et vous avez été nombreux, à travers le monde, à avoir craqué et dépensé pour acquérir l'un des précieux objets, au point que le cumul de tous vos achats a permis à The Pokémon Company de s'octroyer 4,2 milliards de dollars de ventes au détail. Un joli pactole grandement aidé par certains membres de notre équipe (on taira le nom d'un certain Thibault, contraint de manger des pâtes et du riz pendant plusieurs semaines, après chaque passage dans une boutique Pokémon, on vous renvoie en particulier sur son très bon reportage il y a quelques temps déjà concernant la boutique éphémère au Royaume Uni).