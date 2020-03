News The Persistence (Switch)

Today we are excited to announce that our critically acclaimed sci-fi horror roguelike, The Persistence, is coming soon to #NintendoSwitch, #XboxOne, #PlayStation4, and PC!



Wishlist now on Steam: https://t.co/PsaAqrLoLl pic.twitter.com/6kSBKwKUAk — The Persistence (@PlayPersistence) March 9, 2020

Sorti initialement en juillet 2018 sur la console de Sony, The Persistence proposait aux possesseurs d'un PSVR de se plonger dans un FPS d'horreur le tout sur fond de Rogue-Like. Le jeu proposait en effet de déambuler dans un vaisseau spatial en proie à une invasion de monstres et à chaque mort, l'agencement du vaisseau changera.Le titre ne lésine pas sur le gore et la violence, tout en proposant une ambiance horrifique, inspiré d'un certain Alien. Sur PS VR, le titre nous avait plutôt bluffé mais donnait assez rapidement le mal de l'air. On a donc hâte de voir ce que le jeu donnera sur un écran standard.Pour cette nouvelle version, qui sera proposée en version physique et dématérialisée par l'éditeur Perp Games, les développeurs promettent des environnements et des effets retravaillés. Le jeu sortira quelque part durant l'été, et on gardera un œil sur lui, promis.