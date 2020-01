News The Legend of Zelda : Ocarina of time (N64)

Ocarina of Time - Kokiri Forest Credits Warp (RTA viable N64 version) 19/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nous entrons dans l'univers du Speedrun où chaque seconde compte pour devenir le meilleur. The Legend of Zelda: Ocarina of Time est depuis longtemps un sujet de compétition et le précédent record de 16 minutes 58 secondes 366 millisecondes (admirez la précision) du joueur Torje Amundsen, vient d'être battu coup sur coup en deux jours par le compétiteur nord-américain Lozoots, avec un premier record à 13 minutes, 48 secondes, 234 millisecondes, et le lendemain à 12 minutes 59 secondes, soit une première sous la barre des 13 minutes.C'est à nouveau l'exploitation d'une faille au niveau du jeu, en cours de partie, qui a permis de court-circuiter certains aspect du gameplay et gagner ainsi de précieuses minutes pour arriver à ce nouveau record. Il faut une Nintendo 64 (des astuces ont été trouvées dans le passé sur la version Wii console virtuelle, mais elles ne sont pas toujours transposables à l'identique sur les autres consoles). La manipulation nous invite à quitter la forêt de Kokiri tôt avant de retourner à l'arbre Deku pour attraper la fronde. Ensuite, on se regarde la vidéo pour voir ce qu'il faut faire et on en profite pour admirer la vidéo qui présente ce nouveau record sur ce jeu, un record qui risque bien d'être battu les prochaines semaines, la révélation de cette nouvelle astuce va être décortiquée et optimisée par d'autres joueurs.Voici la vidéo du record :On reste impressionné par l'ingéniosité de certains joueurs.Source : Kotaku