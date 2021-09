The Forgotten City passe par la case Cloud sur Switch

The Forgotten City est un jeu d'aventure et de résolution d'énigmes qui nous embarque 2000 ans dans le passé au sein d'une cité romaine en danger. A vous d'explorer ce monde pour sauver la vie de ses habitants, de vous lancer dans de très nombreux dialogues avec les différents PNJ et de faire vos choix. Le titre a de cela de particulier qui est la version revisitée d'un mod pour le jeu The Elder Scrolls V : Skyrim, un mod téléchargé plus de trois millions de fois et ayant remporté un prix national de la Writers' Guild, ce qui n'est pas rien.



Si ce titre est sorti durant l'été sur les consoles Next Gen et PC, cela fait tout drôle de le voir débarquer sur Switch. La seule solution possible pour ne pas avoir à encaisser un fort downgrade graphique, c'est de passer par la solution Cloud, avec ses avantages et ses lourds inconvénients.

Parmi les bons points : le jeu est accessible pour 29,99 € depuis le 23 septembre 2021 sur l'eShop, ce qui en fait un titre beaucoup moins coûteux que les solutions Ubisoft ou Capcom, ce qui n'est pas rien pour un titre que vous ne conserverez jamais indéfiniment et que vous ne pourrez pas revendre. Mais le titre n'est pas vraiment un AAA comparable et c'est une bonne chose de voir que quelques studios tiers de moindre importance que les grands éditeurs se saisissent de l'opportunité du Cloud pour proposer des portages sur Switch, malgré l'écart de puissance qui se creuse désormais avec les PS5 et Xbox Series X/S.

Le revers, c'est qu'on peut dire adieu à l'esprit de portabilité puisque si vous avez le malheur de vous retrouver dans une zone à la réception délicate, vous pouvez passer à autre chose. On perd ainsi tout de même une partie de l'ADN de la Switch avec ces restrictions.

The Forgotten City nous apporte tout de même une jolie modélisation d'un monde ouvert historiquement rigoureux dans son architecture, ses coutumes présentés et les costumes. Le background est plus que soigné et la narration semble le plus gros point fort du jeu, un poil statique autrement au niveau de ses animations de PNJ. La cité ploie sous la “règle d’or”, une malédiction qui transformer en statue dorée tous les habitants de la ville si l'un d'entre eux commet un péché. Vous aurez bien l'occasion durant votre périple d'avoir quelques séances d'action via des combats, mais ce n'est pas obligatoire, la discussion vous permettant souvent d'aller bien plus loin.





Une histoire qui sera pliée en moins de dix heures, avec quelques faiblesses techniques (non spécifiques à la Switch, les versions Next Gens sont loin d'être parfaites) mais au scénario riche pour vous laisser embarquer dans une aventure de qualité.

The Forgotten City - Cloud Version | Nintendo Switch Gameplay 28/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le titre propose une interface en français, textes en français mais casting vocal en anglais. Le titre est classé PEGI 16.