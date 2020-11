News Tournois et concours

Le mod Slippi en cause

L'événement numérique annulé : les joueurs remboursés

Les fans de la communauté Smash se réjouissaient sans doute de pouvoir de découvrir des matches de folie entre joueurs de Smash Bros du monde entier à l'occasion du prochain tournoi The Big House, qui devait se tenir du 4 au 6 décembre 2020. En raison d'un courrier reçu de la part du service juridique de Nintendo of America, les organisateurs ont dû se résoudre à annuler le tournoi, ce qui a été annoncé sur Twitter :L'événement, payant, devait être un des temps forts de l'année et permettre aux joueurs du monde entier, poussé en ce sens par la pandémie de Covid-19, de s'affronter sur plusieurs jeux Smash Bros : Super Smash Bros. Melee et Super Smash Bros. Ultimate. Ce devait être la 10e édition de cet événement qui, en 2019, avait rassemblé 1787 fans au coeur du Michigan, à Detroit aux Etats-Unis.Et c'est bien la nature online de l'événement qui a attiré l'attention de Nintendo sur les conditions d'organisation du tournoi. En effet, si on pense que Super Smash Bros. Melee est un jeu GameCube, dont le mode online repose uniquement sur la Connexion Wi-Fi Nintendo qui depuis a été désactivée, on était en droit de se demander comment The Big House allait permettre de jouer en ligne.Pour ce faire, The Big House entendait utiliser une version du code de Super Smash Bros. Melee modifiée par des fans afin d'apporter une couche réseau qui manquait au jeu. Or, cela implique d'utiliser une version piratée du jeu. On pourra arguer sur le droit à la copie privée, toujours est-il que Nintendo est tout à fait en droit de demander à ce qu'on n'utilise pas une version modifiée de ses produits, dans le plus strict respect de la propriété intellectuelle.Slippi, disponible depuis quelques mois, était pourtant une solution idéale pour pallier ce manque de jeu en ligne sur ce jeu vieux de 19 ans au moment où ces lignes sont écrites ! Grâce à Slippi, les nombreux fans de Super Smash Bros. Melee ont enfin la possibilité de s'affronter en ligne à SSBM, à distance, ce qui dans le contexte actuel partait plutôt d'une bonne idée.Nintendo en a donc décidé autrement, avec son courrier officiel qui a contraint les organisateurs à annuler l'événement purement et simplement, et à proposer un remboursement aux joueurs.A lire aussi : un nouveau site français pour apprendre à maîtriser SSB C'est, indique Kotaku dans un article très complet sur le sujet , assez fréquent dans les tournois de jeux de combat, The Big House ayant déjà au cours des années précédentes déjà connu plusieurs situations un peu tendues avec Nintendo. La firme avait, semble-t-il, tenté une approche pour demander aux organisateurs de revenir sur l'utilisation de Slippi pour leur partie du tournoi consacrée à SSBM, sans succès.Sur Twitter, les joueurs reprochent à Nintendo d'avoir une politique trop stricte vis-à-vis des événements dont la firme n'a pas la maîtrise, mais il semble difficile de vouloir lui reprocher de vouloir protéger ses licences, et aussi ses joueurs, en leur garantissant par ces mesures de protection d'accéder qu'à des événements approuvés par Nintendo, et donc totalement sécurisés.C'est un sujet que l'on trouve intéressant : le monde de l'eSport semble entretenir une relation un peu compliquée avec Nintendo, qui pourtant fait d'énormes efforts pour offrir aux joueurs des tournois sur certaines de ses franchises comme Splatoon 2 ou Super Smash Bros. Ultimate. N'hésitez pas à nous indiquer si, en Europe ou en France, la situation est aussi compliquée.A PN, nous avons gardé un souvenir ravi de l'aide apportée par Nintendo lors de l'organisation de la PN Party par exemple : ce n'était pas un tournoi de jeux vidéo, certes, mais il nous semblait au contraire que Nintendo était plutôt à l'écoute d'initiatives comme celle-ci.On ne peut que regretter, pour les organisateur de The Big House, qu'une telle annulation ait lieu à quelques jours seulement de l'événement : cela demande tellement d'énergie et d'investissement personnel que c'est certainement une situation délicate à gérer. On leur souhaite bon courage et on espère leur donner rendez-vous en 2021 pour un tournoi qui, cette fois, s'appuiera uniquement sur des versions complètes, non modifiées, des jeux Nintendo, aussi excitante soit la modification proposée par la communauté, même si elle permet de jouer en ligne à un jeu qui n'était pas prévu pour, 19 ans plus tôt...