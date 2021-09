TGS 2021 : pour ne rien manquer du planning de Square Enix

Vendredi 1er octobre

Samedi 2 octobre

06:45 – Livestream spécial consacré à la série SaGa

07:15 – Emission spéciale autour du compositeur Nobuo Uematsu

Dimanche 3 octobre

06:30 – Livestream Final Fantasy VII The First Soldier





Un parcours globalement bien balisé et qui devrait peu de place à de nouvelles surprises mais on ne sait jamais, au détour d'une conversation, une petite annonce peut apparaître. Toutes ces présentations et live seront à suivre sur les chaînes YouTube Twitch ou NicoNico de Square Enix.





Source : Square Enix



Hormis le premier jour où si vous travaillez, il sera compliqué de suivre les présentations, pour le reste, il faudra régler votre radio réveil de bonne heure afin de pouvoir suivre en directe les différents streams programmés. Pas d'inquiétude si vous êtes plutôt tendance à marcher au radar le matin, vous aurez en fin de journée les retours et les analyses pour ne pas vous sentir à côté de la plaque. On vous avait déjà proposé un premier récapitulatif détaillé il y a quelques semaines, voici une version synthétique avec les horaires de diffusion en France.