News Codemasters

08/11/2020

"L'intention actuelle du conseil d'administration de Codemasters est de recommander à l'unanimité aux actionnaires de Codemasters d'accepter l'offre éventuelle" Codemasters

"Take-Two pense qu'il peut apporter des avantages aux performances de Codemasters en tirant partie de la distribution mondiale de Take-Two et de l'expertise opérationnelle de base de 2K dans le domaine de l'édition, notamment les opérations en direct, l'analyse, le développement de produits et le marketing de la marque et des performances" Take-Two Interactive



"En ce moment, nous augmentons nos investissements dans le développement et augmentons nos investissements dans la R&D. Nous prévoyons d'améliorer notre calendrier de lancement. Nous avons fondé Private Division, nous avons acheté Social Point, et je pense que vous pouvez vous attendre à des opportunités qui sont à la fois organiques et inorganiques." Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive

L’information est apparue vendredi soir alors que nous étions en pleine SessionPN, Codemasters (F1, Dirt, Grid…) venait de recevoir une offre d’achat venant de Take-Two Interactive, la société propriétaire de Rockstar Games (GTA, Max Payne, Red Dead Redemption…), 2K Games (NBA 2K, Civilization, Xcom…), Private Division (The Outer Worlds, Disintegration, Ancestor…) et bien d’autres.Pour le moment, Codemasters semble favorable à ce rachat tandis que Take-Two le justifie avec une certaine complémentarité entre Codemasters et 2K Games (en lien label 2K Sport sûrement). Pour revenir sur le sujet de Codemasters, la firme a récemment obtenu les droits WRC (plus haute compétition de rallye existante) et racheté Slightly Mad (Project Cars, Fast and Furious cross-road…).Une action qui est loin d’être anodine et qui pourrait se répéter à l’instar de Microsoft avec Bethesda tout récemment, mais à une échelle moindre évidemment. A ce titre, le PDG de Take-Two Strauss Zelnick déclare que la société est en pleine croissance et que l’on peut s’attendre à de nombreuses opportunités (de rachat) d’autres studios par l’entreprise.Il s’agit là d’une situation bien différente que celle de 2008 où EA avait pour objectif de racheter Take-Two malgré les refus multiples de l'éditeur amércain. A l’heure actuelle, rien n’est fait et il faudra encore attendre un moment avant d’en savoir plus sur le sujet. Cependant, soyez assuré que dès lors que nous en saurons davantage, nous nous empresserons de vous communiquer l'ensemble des informations en notre possession.Dernier grand rachat en date dans l'industrie : Microsoft rachète ZeniMax Media (maison mère de Bethesda) pour 7,5 milliards de dollars Notez pour finir qu'à la suite de ces événements, la valeur boursière déjà en très forte hausse depuis ces deux dernières semaines de la firme américaine (ce qui expliquerait en partie la volonté de Take-Two de racheter Codemasters avant que le studio n'augmente trop sa valorisation en bourse) : la valorisation de Codemasters a encore augmenté de 8.6%, tout comme celle Take-Two qui augmente aussi de 2.9%.Source : VGC