News Codemasters

"Nous sommes extrêmement heureux d'annoncer cette transaction recommandée avec le conseil d'administration de Codemasters" "Codemasters est réputé pour avoir créé certaines des franchises de course les plus appréciées et les plus réussies commercialement de notre secteur, et nous pensons que leurs offres seront très complémentaires à notre gamme sportive et renforceront encore la croissance à long-terme de notre organisation. De plus, nous sommes impatients d'accueillir les cadres supérieurs et les équipes de développement de Codemasters dans notre famille, et de partager notre vision pour offrir des expériences de divertissement de la plus haute qualité et viser à être la société la plus innovante, créative et efficace de notre industrie."

Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive



"Avec une position de leader dans le domaine des jeux sportifs, le conseil d'administration de Codemasters est convaincu que la société bénéficiera des vastes capacités de Take-Two, qui contribueront à propulser le succès à long terme de Codemasters. En recommandant cette offre aux actionnaires, le conseil d'administration de Codemasters estime qu'elle est dans le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes de la société. L'offre de Take-Two reflète l'excellent travail accompli par l'équipe de direction depuis son entrée en bourse sur l'AIM en 2018 à 200 pence et offre un excellent rendement aux actionnaires en seulement deux ans et demi."

- Nous estimons que la combinaison de Take-Two et de Codemasters permettrait de réunir deux portefeuilles de divertissement interactif de classe mondiale, avec une complémentarité parfaite entre le label 2K de Take-Two et Codemasters. Take-Two estime qu'elle peut apporter des avantages aux performances de Codemasters en tirant parti de l'infrastructure de distribution et de marketing mondiale de Take-Two, ainsi que de l'expertise opérationnelle de base de Take-Two dans les opérations en direct, l'analyse, le développement de produits et le marketing de marque et de performance.

- Le conseil d'administration de Take-Two estime que l'acquisition est justifiée par des raisons stratégiques et financières convaincantes :

- Créer un leader mondial de l'édition de divertissements interactifs grâce à la combinaison de Take-Two et des franchises complémentaires et acclamées par la critique de Codemasters dans le domaine du sport et des courses, ainsi que des équipes créatives de classe mondiale ;

- Améliorer la diversité et la visibilité des revenus du portefeuille de propriété intellectuelle de Take-Two grâce à l'ajout de la cadence régulière de sortie des titres de Codemasters et des titres de course de haute qualité ;

- Offrir des avantages financiers convaincants aux entités combinées - croissance, bénéfices et marge d'exploitation accrus ; et

- Offrir une meilleure opportunité de revenus et un potentiel de synergie des coûts.

- La combinaison devrait être relative pour le bénéfice net ajusté par action de Take-Two [...] à partir du premier exercice complet suivant la réalisation de l'acquisition, qui devrait être durant l'exercice 2022, se terminant le 31 mars 2022.

- Frank Sagnier, directeur général de Codemasters, et Rashid Varachia, directeur financier de Codemasters, ainsi que l'équipe de direction de Codemasters ont l'intention de rester chez Codemasters après la réalisation de l'acquisition et continueront à diriger les activités de Codemasters au sein de l'organisation de Take-Two et de son label 2K.

Nous vous l'évoquions il y a de cela deux jours, Take-Two Interactive et Codemasters étaient en cours de discussion pour un potentiel rachat de la firme experte des jeux de sport automobile.Voici que pour un total de 819,6 millions d'euros, la société britannique reviendra aux mains de Take-Two à l'horizon 2021.Comme nous vous l'évoquions dimanche là aussi, Codemasters et 2K évolueront de manière complémentaire et il ne serait pas étonnant de voir quelques jeux bénéficier du label 2K Sports, par exemple F1 2K22. A ce sujet, Gerhard Florin, président de Codemasters s'est exprimé et a déclaré ceci :Cependant, malgré ce rachat important et une augmentation notable des actions en bourse des entreprises peu après les événements, il semblerait que l'annonce des résultats positifs propices à une mise en vente prochaine d'un dit "vaccin" contre la Covid-19 a entrainé une chute notable des actions en bourse des entreprises (-5.44% pour Codemasters et -3.54% pour Take-Two), même si les deux géants du divertissement restent toujours au plus haut de leur forme grâce justement à la pandémie mondiale.Enfin pour clore cette news, nous vous laissons découvrir les tenants et aboutissants de ce rachat, selon le communiqué de Take-Two Interactive :Source : Gematsu