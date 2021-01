News Nintendo

C'est donc mercredi dernier que Monsieur Imamura a annoncé prendre sa retraite sur son compte Twitter après 32 ans à avoir travaillé pour la firme de Kyoto.Employé chez Nintendo en 1989, son premier travail a été d'assister Shigeru Miyamoto dans la conception de l'univers et des personnages de F-Zero. C'est également lui qui est à l'origine du design des personnages des 2 premiers Star Fox (3 en comptant l'arlésienne Star Fox 2), toujours sous la tutelle et la vision de Miyamoto. Il a également été producteur et superviseur des derniers F-Zero et Star Fox ainsi que le réalisateur de Steel Diver et Tank Troopers.Mais sa création la plus notable restera probablement Tingle, le cartographe trentenaire de la série Zelda apparaissant pour la première fois dans Majora's Mask avant de réapparaître dans Wind Waker ainsi qu'à travers divers caméos par la suite.Sources : Gematsu et Polygon