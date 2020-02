News Nintendo

L'arrivée de la Switch était attendue depuis très longtemps par les joueurs chinois. Sans surprise, ceux-ci ne se sont pas fait prier pour se procurer la portable de Nintendo. Avec des ventes estimées à près de 3 millions d'unités depuis son lancement (import et ventes officielles), Nintendo a de quoi se réjouir.C'est ce qui est ressorti de la dernière séance Questions et Réponses des investisseurs avec Satoru Shibata, président de Nintendo Europe, qui s'est tenue le 31 janvier dernier. Même si Nintendo a avoué que le lancement de la Switch reste assez récent (décembre 2019), la firme de Kyoto reste très satisfaite des ventes jusqu'à présent. En collaboration avec la firme locale Tencent, Nintendo espère pouvoir bientôt afficher des chiffres plus parlant pour évoquer sa présence dans l'Empire du Milieu.Nintendo pense aussi augmenter la durée de vie de la Switch en Chine et s'efforce d'apporter à ses usagers chinois les bénéfices d'un software unique dans un marché très mobile. Mais Nintendo n'a également pas caché sa volonté de se développer en Chine.Source: Nintendo Soup