Blizzard® Arcade Collection - Bande-annonce officielle de lancement 20/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après le Nintendo Direct du 17 février, c'est au tour de Blizzard de prendre la parole pour présenter ses futures sorties. Et le menu sera copieux avec pas moins de quatre titres bien connus des fans de rétrogaming, y compris le mythique Diablo 2 qui reviendra dans une forme remasterisée.C'est dans le cadre de sa Blizzard Arcade Collection que Blizzard a apporté sur Switch via le Nintendo eShop trois de ses titres les plus mythiques issus de ses archives. Chacune de ces éditions est dotée de l'édition d'origine et d'une Definitive Edition dotée d'améliorations ou même de zones supplémentaires.Premier de la liste, The Lost Vikings ne pourra qu'évoquer d'agréables souvenirs aux fans de réflexion sur Super Nintendo. Le joueur se retrouve à donner des instructions à trois vikings perdus (d'où le titre) dotés chacun de compétences particulières. Il faudra savoir les combiner pour passer de nombreux tableaux et finalement retrouver leurs foyers.Le second titre est Roch N Roll Racing qui, comme son nom l'indique, est un jeu de course assez déjanté mais toujours apprécié, surtout par les amateurs d'armes lourdes sur Super Nintendo. Pluie, neige et la possibilité de jouer jusqu'à quatre joueurs figurent au programme des améliorations disponibles.Le dernier titre disponible est Blackthorne, connu sous le nom de Blackhawk en Europe, un jeu de plateformes en 2D avec de l'action en prime et un gameplay à la Prince of Persia. A noter que le jeu sera disponible en plusieurs langues dont le français.Mais le titre le plus attendu sera certainement la version remasterisée de Diablo II: Resurected. Annoncé pour 2021 sans date précise, le Dungeon Crawler mythique de Blizzard permettra aux joueurs d'aujourd'hui de s'offrir une petite visite des enfers dans toute leur horreur. Le jeu est aussi considéré comme un monument par les amateurs de hack-and-slash avec un soupçon de jeu de rôle en raison du choix de personnages sélectionnables.Il sera aussi possible de choisir entre la version d'origine et la version remasterisée et le DLC Lord of Darkness sera inclus dans cette nouvelle version. Pas de doute, la porte des ténèbres du gaming va à nouveau s'ouvrir en 2021.Source: Blizzard