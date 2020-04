News Supermash (Switch)

SuperMash Announcement Trailer 24/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sorti sur PC il y a déjà quelques mois où il a subi de nombreuses corrections pour parfaire son concept. Aujourd’hui le studio annonce que son jeu est prêt à sortir sur le Nintendo eShop dès le 8 mai.La sortie Switch s’accompagnera d’ailleurs de nouveaux contenus pour les phases de shoot’em up et de JRPG. Car oui, si vous ne connaissez pas SuperMash, il a su surprendre par son mélange des genres permettant aux joueurs de piocher parmi six types de gameplay : le shoot them up, la plateforme, le JRPG, l’infiltration, le metroidvania et l’action/aventure. La vidéo partager par les développeurs vous permettra de mieux vous rendre compte de ce que le titre a à offrir :Le jeu est annoncé au tarif de 19€99 uniquement sur le Nintendo eShop.