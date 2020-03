A compter du 13 mars 2020 et pendant une durée de 5 jours, vous allez pouvoir tenter de récupérer de nouveaux esprits en provenance d'une autre star des produits de Nintendo, Ring Fit Adventure. Trois esprits seront disponibles, les deux avatars et le méchant de l'histoire.

Une annonce surprise qui montre bien que Nintendo n'a pas fini de développer l'impressionnant catalogue des esprits via des collaborations multiples (rappelons nous il y a peu la collaboration avec Warframe et le personnage Lotus).



A vos manettes donc du 13 au 18 mars pour récupérer ces vaillants personnages dont on pourra augmenter le niveau si vous les attrapez.



En revanche, M Sakurai a été clair, une fois que les six derniers personnages du second pass d'extension auront été apportés au jeu, il n'y aura aucun autre ajout de personnages supplémentaires (mais c'est toujours possible au niveau des esprits, il ne décide pas de leur choix et suit les demandes de Nintendo à ce sujet) et surtout il ne faudra pas envisager un autre Super Smash sur la la Switch à l'avenir. Un Smash par génération de console, c'est tout !