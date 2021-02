Rendez-vous le 04/03 à 15:00 pour tout savoir sur Pyra/Mythra, la nouvelle combattante de #SmashBrosUltimate, via une présentation animée par le directeur Masahiro Sakurai qui dévoilera aussi la date de sortie de ce nouveau contenu !



https://t.co/sFWIMezqOa pic.twitter.com/iQAeKDVQcD — Nintendo France (@NintendoFrance) February 24, 2021

L'occasion pour Monsieur Sakurai de revenir sur les origines du personnage, du jeu auquel il vient, avant de révéler davantage le gameplay propre au combattant.





On peut s'attendre également à une nouvelles vague de costumes pour combattants Mii à la volée (un petit costume de Melia sous sa version Future Connected, s'il-vous-plaît), et espérons également à une flopée de musiques tirées de Xenoblade 2 pour enflammer les stages tirés de la série Xenoblade ainsi que les Champs de Bataille et Destination Finale.







Nintendo a également spécifié qu'aucune info sur les 2 combattants à venir ne sera dévoilée lors de cette présentation.

Nintendo a révélé lors du Nintendo Direct du 13 février l' arrivée d'un nouveau duo dans le cadre des DLC de nouveaux combattants à venir dans son jeu Super Smash Bros. Ultimate : la présentation de ce 9ème set de combattants incluant le duo Pyra et Mythra sera diffusée le jeudi 4 mars à 15h00.