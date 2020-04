News Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

C'est le compte Twitter officiel japonais de Super Smash Bros qui annonce la nouvelle :Le Tableau des Esprits va donc proposer des esprits tirés du prochain jeu de Square Enix du 24 avril au 29 avril.Comme d'habitude, il faudra affronter ces esprits et réussir à les capturer pour les ajouter à votre collection. Le compte officiel annonce que trois esprits seront disponibles durant ces cinq jours. Histoire de contenter tout le monde, chaque esprit réunira deux personnages afin que les six héros du titre soient bien représentés. On aurait aussi accepté six nouveaux esprits, mais on fera avec !Plus tôt en ce mois d'avril, c'était Animal Crossing: New Horizons qui avait eu droit à son événement dans le tableau des Esprits.