News Super Nintendo World

Super Nintendo World : rendez-vous au printemps 2021 !

Découverte du Mario Cafe & Store

A retrouver au restaurant Mario Cafe 07/10/2020





Goodies du Mario Cafe and Store à Universal Studios Japan 07/10/2020







C'est donc au printemps 2021 que les premiers visiteurs pourront fouler les allées de la nouvelle zone en cours de construction au sein d'Universal Studios Japan : Super Nintendo World. L'info a été annoncée par Nintendo dans la nuit.En attendant, les fans pourront rendre visite au Mario Cafe & Store, dont l'ouverture est programmée quant à elle pour le 16 octobre 2020 : il s'agira du premier café-boutique du genre au monde, et on le trouvera dans la zone Hollywood Area d'USJ.Cet espace largement inspiré du Royaume Champignon comprendra un restaurant et un espace de vente de produits dérivés. Niveau décoration, tuyaux verts et blocs points d'interrogation ne manqueront pas de vous sauter aux yeux, tandis que les tables semblent tout droit sorties du niveau 1-3 de Super Mario Bros !Côté nourriture, des noms évocateurs comme Mario Pancake Sand, Luigi Pancake Sand, Fruit Cream Soda, Super Mushroom Drink Bottle, à découvrir en photo ci-dessous, seront proposés à la vente :Quant aux produits dérivés, il s'agira de goodies Mario avec des designs exclusifs à Universal Studios Japan. On y trouvera aussi des chapeaux de Mario et de Luigi, la couronne de la Princesse Peach, des t-shirts, des coussins et bien d'autres bricoles qu'on achètera avec un air un peu honteux, mais néanmoins ravi !On aurait bien quelques adresses à recommander à Nintendo du côté de Paris ou de Lyon (et pourquoi pas ? :p) si jamais l'idée leur venait d'ouvrir d'autres Mario Cafe & Store dans le monde où nous pourrions déguster ces gaufres aux couleurs si naturelles et dépenser sans compter en t-shirts, coussins et autres babioles Mario !Source : Japanese Nintendo