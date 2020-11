News Super Nintendo World

Super Nintendo World : ouverture le 04/02/21 et présentation de Mario Kart Koopa's Challenge 30/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

It’s official! The very first #SuperNintendoWorld is set to open on Feb. 4th in Osaka, Japan!



I got a first-hand look and can confirm the Mario Kart ride uses AR headsets but is ON RAILS. So no falling off Rainbow Road



Full thread below pic.twitter.com/IIz3uuIQF7 — Kurumi Mori (@rumireports) November 30, 2020

The Mario Kart attraction is called Koopa’s Challenge and is located inside Bowser’s castle. The castle was really cool with themed walls, doors, banners, ceilings, lights and a giant statue of Bowser. Visitors see all this and a trophy room while lining up for the ride. — Kurumi Mori (@rumireports) November 30, 2020

Après des semaines de photos volées, vues de loin ou d'avion , Universal Studios et Nintendo ont ce lundi 30 novembre donné de nombreuses informations sur la zone Super Nintendo World, notamment sa date d'ouverture et des infos sur l'attraction Mario Kart.Les médias japonais ont été invités par USJ à découvrir ces informations, mais commençons par la vidéo officielle de présentation, avec mille et un détails :Cette vidéo nous présente en effet des vues générales du parc, avec un ciel bleu qui n'a rien à envier au niveau 1-1 de Super Mario Bros d'ailleurs, et surtout des détails du circuit Mario Kart Koopa's Challenge (Koopa est le nom de Bowser au Japon, il s'agit donc pour nous de Mario Kart Bowser's Challenge), comme une statue de Bowser et les voitures à bord desquelles il sera possible de grimper :Parmi les journalistes présents pour découvrir le parc et son attraction-phare, Kurumi Mori a tweeté plusieurs photos sur son compte et on vous propose de les découvrir ci-dessous. Elle explique notamment que l'attraction utilisera des casques de réalité augmentée, mais se déroule sur rail ce qui exclut toute chute potentielle de la route arc-en-ciel !Elle explique surtout que ce sont des lunettes de réalité augmentée, et donc pas des casques de réalité virtuelle qui vous immergent dans autre chose : l'idée sera ici d'associer ce que vous voyez dans l'attraction avec des éléments virtuels comme des pièces d'or et des carapaces que "vous pourrez jeter aux autres karts". On a hâte de découvrir son reportage sur le compte Quicktake (un programme de Bloomberg).Universal Studios vous invite à clamer votre passion pour Mario avec le hashtag #wearemario sur les réseaux sociaux, il faut reconnaître qu'on a très envie de pouvoir, un jour, arpenter les allées merveilleuses de cette concrétisation du royaume Champignon sur Terre !