News Super Nintendo World

Une ouverture avant les Jeux Olympiques

Des bracelets connectés pour une expérience immersive

Super Nintendo World vous proposera une expérience que vous ne pourrez avoir nulle part ailleurs.

Le slogan du parc : "No limit" !

[Dans Super Nintendo World] nous allons vous remplir d'énergie et vous donner le sentiment d'être bien vivant.

Un clip officiel pour le parc

【SUPER NINTENDO WORLD™】Galantis ft. Charli XCX - WE ARE BORN TO PLAY [Music Video]

Une ouverture avec Mario, mais...

Les paroles de "We are born to play"

Le parc d'attractions en cours de construction à Osaka fait régulièrement les colonnes de votre site d'actualité Nintendo préféré (n'est-ce pas ?) : aujourd'hui, ce sont des informations officielles qui ont été communiquées par Universal Studios Japan, avec la promesse de nouvelles informations à venir dans le courant de mois de février, notamment la date d'ouverture du parc. Mais les infos étaient d'importance dans la conférence de cette nuit, puisque Universal Studios a notamment diffusé une nouvelle bande-annonce, et le thème musical du parc. Découvrons tous ces détails dans cette actualité !Nintendo a confié à Universal Studios le soin de donner vie à son univers dans un parc d'attractions : ce parc, ce sera Super Nintendo World, une zone dédiée à notre marque préférée qui est actuellement en cours de construction dans une aire d'Universal Studios Osaka. Plusieurs projets sont par ailleurs en cours dans le reste du monde, mais leur ouverture au public est bien plus lointaine. Aujourd'hui, ce sont des infos au sujet du parc de Osaka qui ont donc été communiquées.Ce n'est pas tous les jours qu'on accueille les Jeux Olympiques, et on ne voit pas Universal Studios louper le coche des prochains JO qui se dérouleront à Tokyo en août 2020 : sans encore donner de date officielle - ce qui viendra lors d'un prochain événément, USJ a indiqué que le parc ouvrirait bien à temps pour le plus gros événement sportif mondial.Soyons précis : l'été au Japon commence le 21 juin, et les jeux Olympiques auront lieu à partir du 24 juillet. Cela veut dire que l'ouverture du Parc Super Nintendo World devrait avoir lieu quelque part entre le 21 juin et le 24 juillet (on avait précédemment évoqué la possibilité d'une ouverture en mai, c'était semble-t-il un peu audacieux !). Il reste donc environ 6 mois aux équipes sur place pour finir la construction du parc !Ce sera le premier parc Nintendo au monde, en sachant qu'il y a 4 projets de construction dans le monde : Orlando en Floride, Hollywood en Californie, et Singapour en Asie du Sud-Est sont également en projet.Il faudra toutefois attendre un gros événement mondial dans le secteur du divertissement pour avoir la date officielle d'ouverture de Super Nintendo World : l'annonce de la date d'ouverture n'aura pas lieu avant le Global Promotion Event de New York, qui se déroule en février 2020. On peut donc espérer des infos à partir du mois de mars sur cette date d'ouverture de Super Nintendo World à Osaka.Universal Studios a également confirmé que les visiteurs disposeront d'un "Power Up Band", qui permettra de profiter d'expériences interactives inédites, à taille réelle, tout autour du parc.En plus de ce bracelet connecté, le parc vous proposera une application smartphone. L'application et le bracelet vont par exemple permettre de collecter des pièces d'or digitales... et de concourir contre les autres visiteurs du parc. Bloomberg explique qu'une mission consiste à retrouver un champignon d'or volé par Bowser Junior.Pour le CEO d'Universal Studios Japan, JL Bonnier, l'expérience sera unique :Voici quelques photos des bracelets connectés et de l'application, non sans préciser que cet aspect ludique se concrétisera en trois phases : exploration, défi, fin du jeu.Pour le directeur marketing d'Universal Studios Japan, le bracelet connecté fera entièrement partie de l'expérience globale :Certains auront vu la petite subtilité face à un grand parc d'attractions concurrent qui lui veut nous emmener au pays des rêves.Il n'y a pas de parc sans musique. Si on ne sait pas encore quelle mélodie accompagnera de manière entêtante les visiteurs dès leur arrivée, une chanson originale a été mise en ligne sur YouTube par Nintendo, "We are born to play" par Galantis et Charli XCX est une ode à la Switch et à Nintendo, avec une représentation en images de synthèse de ce que sera le parc d'attractions à son ouverture.Le clip nous permet également de voir quelques courtes séquences de l'application mobile qui permettra aux joueurs de s'affronter avec une expérience digitale immersive et compétitive, parce que le jeu vidéo c'est ça : se mesurer aux autres dans l'espoir d'être le plus fort !Si vous n'avez pas pris deux minutes pour regarder ce clip, on vous recommande de le faire : en effet, vous y découvrirez une foule de petites séquences qui augurent de ce que sera Super Nintendo World à son ouverture.Si Mario est bien entendu la mascotte incontournable de l'ouverture de Super Nintendo World, le responsable marketing d'Universal Studios Japan a expliqué qu'USJ allait proposer d'autres personnages Nintendo dans le futur, et ce "régulièrement".C'est une bonne idée pour toujours avoir quelque chose de neuf à proposer au public qui, s'il n'habite pas trop loin, pourra toujours découvrir de nouvelles attractions, de nouveaux personnages, en parcourant les allées du parc.Vous avez envie de chanter ce thème à tue-tête pour impressionner vos amis avec votre niveau d'anglais ? 