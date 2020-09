News Nintendo Switch (Switch)

Super Mario Bros. 35th Anniversary Direct - 03/09/2020 09/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il était très attendu, le voici : le Super Mario Bros 35e anniversaire Direct !Pendant un peu plus de 16 minutes, Nintendo revient sur les festivités prévues pour fêter les 35 ans de Mario. Au programme : des jeux, des jouets et des vêtements... et même des consoles collectors !Nous allons revenir dans de prochains articles sur chacune des annonces, en attendant, nous vous laissons découvrir tout cela par vous mêmes :Joyeux anniversaire Mario !