News Super Mario 3D All-Stars (Switch)

La rumeur en parlait depuis le début de l'année. Il aura fallu attendre ce 3 septembre pour que cela soit enfin confirmé : oui, une compilation des jeux Super Mario 3D est prévue sur Switch.Annoncé en fin du Super Mario Bros. Direct, cette compilation est surnommée "Super Mario 3D All-Stars" et elle arrivera dans seulement deux semaines, le 18 septembre, sur Nintendo Switch !Comme attendue, trois jeux seront présents dans la compilation : Super Mario 64 (sorti sur Nintendo 64), Super Mario Sunshine (sorti sur Gamecube) et Super Mario Galaxy (sorti sur Wii). Super Mario Galaxy 2 n'est hélas pas du voyage.Les 3 jeux seront dans leur version originale mais optimisée visuellement pour la Switch. Pas de remake en full HD pour Super Mario 64 comme on aurait pu l'espérer.A noter que la compilation contiendra en plus un mode "Musiques" permettant d'écouter plus de 170 pistes issues des jeux.Les dernières rumeurs annonçait un report à la fin de l'année, voire en 2021. Nintendo aura surpris tout le monde avec cette sortie puisque la compilation ne sera disponible que jusqu'au 31 mars 2021 ! Après cette date, il ne sera plus possible de l'acquérir sur l'eShop ou en boutique. Un drôle de choix que Nintendo devra expliquer dans les prochaines semaines.Rendez-vous le 18 septembre pour (re)découvrir les 3 premiers jeux Mario 3D sur Switch ! Le jeu est dès à présent disponible en réservation sur l'eShop , au prix de 59,99 euros.