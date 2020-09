News Unrailed! (Switch)

Unrailed! Un jeu Switch collaboratif sur le thème des transports

Le transport, un thème remis au goût du jour

Un jeu Switch a remporté un des prix de l'association des développeurs de jeux suisses (SGDA). De manière globale, plusieurs jeux axés sur le transport ont bénéficié d'une certaine notoriété cette année. On fait le point sur le sujet.Comme l'explique la description du jeu, qui est disponible en accès anticipé , Unrailed! est un jeu multijoueur collaboratif, c'est-à-dire qu'on n'affronte pas ses partenaires de jeu, mais que ces derniers font partie de notre équipe. Le principe est simple, vous et vos coéquipiers devez construire un réseau de chemin de fer dans des mondes générés par le jeu, qui se complexifient au fur et à mesure que vous avancez. Si vous déraillez, vous perdez la partie…Le jeu a reçu le prix du public lors du Swiss Game Awards 2020. Le concours permet de récompenser des jeux développés en Suisse, afin de promouvoir l'industrie des jeux vidéo au niveau local. Unrailed! est le seul jeu Switch récompensé par le prix SGDA Game Awards Night. Les deux autres lauréats principaux sont disponibles sur ordinateur. Il s'agit de Nimbatus – The Space Drone Constructor, qui a été produit par Stray Fawn Studio à Zurich et a reçu le premier prix. L'autre lauréat du trio de tête est Transport Fever 2, qui a été publié par Urban Games, un studio basé à Schaffhausen.De manière notable, ces trois jeux suisses sont basés sur les transports (bien que Nimbatus - Space Drone Constructor le soit un peu moins que les deux autres). Cela reflète une tendance du secteur du jeu vidéo, qui a remis ce domaine au goût du jour grâce à des titres particulièrement inventifs.Si les jeux de transports ne bénéficiaient jusque-là pas d'une réputation particulièrement favorable, force est de reconnaître que des titres récents ont réussi à prouver toute leur inventivité.En avril 2020, la sortie de Snow Runner, l'héritier de MudRunner, a montré que les simulateurs de véhicules tout terrain ont leur place dans la liste des jeux des gamers les plus aguerris.Les progrès de la physique « in-game » permettent en effet des simulations particulièrement efficaces. Ce n'est pas la dernière version de Flight Simulator qui contredira cela : il a été le plus gros lancement sur Xbox Game Pass PC au cours de l'été. La tendance s'observe par ailleurs dans le secteur des jeux au sens large. Côté casual gaming, on notera aussi le succès du jeu Facebook, même s'il n'est plus actuellement disponible.