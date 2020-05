News Street Power Football (Switch)

Street Power Football - Reveal Trailer 25/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Black-Eyed Peas, DJ Snake, Snap et Daniel Got Hits

Les développeurs français ont annoncé ce 22 mars s’être associés pour développer un nouveau jeu de sport et d'action arcade : Street Power Football, prévu pour sortir cet été sur Nintendo Switch.Le titre vous proposera de vous élever au rang de légende du football de rue en affrontant les équipes du monde entier, dans six modes de jeux différents. Il faudra pour cela maîtriser les figures et techniques spéciales de son gameplay orienté arcade.Street Power Football met en scène plusieurs joueurs officiels mondiaux :France : Sean Garnier et Melody DonchetEspagne : JaviFreestyle.Royaume-Uni : Liv Cooke et Andrew HendersonBrésil : Raquel “Freestyle” BenettiÉtats-Unis : Daniel Got Hits, qui poussera aussi la chansonnette avec son "SPF Anthem".Street Power Football proposera de réaliser les figures propres à chaque ambassadeur.Le jeu devrait mettre à la disposition des joueurs de nombreuses options de personnalisation pour créer son propre personnage et aussi pour donner à son équipe un style unique. Les développeurs promettent une bande-son « survoltée » avec des morceaux deCôté mode de jeu, les six modes disponible à la sortie seront : Dance-like Freestyle, 3v3 Street Power, Trick Shot, Panna, Élimination et le mode histoire « Become King », où vous serez le protégé de Sean Garnier.Le jeu sera distribué par Just For Games en France sera PEGI 3+.