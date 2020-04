Limited Run Games Is Prepping A Physical Release Of STAR WAS JEDI KNIGHT 2 And JEDI ACADEMY #StarWars #LimitedRunGames #PhysicalRelease https://t.co/ckLeyxOggD — GameTyrant (@GameTyrant) April 13, 2020

Limited Run Games revient une nouvelle fois avec ses éditions prestiges de titres disponibles uniquement en téléchargement. C'est cette fois-ci les deux remaster Jedi Knight II: Jedi Outcast et Jedi Knight: Jedi Academy qui sont concernés.Les jeux pourront être achetés dans un pack regroupant les deux titres mais chaque jeu aura aussi droit à sa version boîte propre, et comme souvent avec Limited Run Games, une version collector à 74$99 (hors frais de port) sera aussi proposée, et il faudra être sacrément fan des deux titres pour s'offrir ces versions collectors, même si leur contenu respectif s'avère plutôt alléchant, mais jugez plutôt :On ne connaît pas encore les prix des versions standard et du pack regroupant les deux jeux, mais les précommandes ouvriront le 24 avril pour une durée de quatre semaines. Évidemment les versions collectors seront en éditions limitées, et il faudra être rapide si vous voulez votre exemplaire.