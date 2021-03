C’est parti !



Ce 18 mars à 18 heures, suivez notre événement numérique en direct, le #SquareEnixPresents, avec l’avant-première du prochain @LifeisStrange et 40 minutes de lineup incluant de nouveaux trailers et annonces de nos titres à venir !https://t.co/JoznziMmI7 pic.twitter.com/heNhBS27Ou — SQUARE ENIX France (@SquareEnixFR) March 11, 2021

C'est par le biais de son site officiel que l'éditeur japonais annonce sa propre version des Directs intitulée "Square Enix Presents", dont la première diffusion est programmée pour le jeudi 18 mars à 18h00.Au programme, de nouvelles informations sur les titres de l'éditeur à venir cette année, comme Outriders et Balan Wonderworld, ainsi que sur ceux dont la date de sortie demeure indéterminée comme Marvel's Avengers par Crystal Dynamics. Seront également annoncés de nouveaux jeux pour smartphones par Square Enix Montréal et Taito ainsi que les plans pour la célébration des 25 ans de la franchise Tomb Raider.Soyez donc prêts pour cette première diffusion sur les chaînes YouTube et Twitch officiels de Square Enix le 18 mars.Via Gematsu