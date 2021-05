Pour la première fois dans l'histoire de Dragon Quest, l'émission proposera une traduction en direct depuis le japonais, pour que nos fans internationaux puissent rester au courant des tous derniers développements dans la série Dragon Quest, eux aussi. Ne le manquez pas, ou vous pourriez louper quelque chose !

DRAGON QUEST 35th Anniversary Special 13/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

4 langues, rien que ça, c'est le nombre de traductions promises par Square Enix à l'annonce, le 26 mai 2021, d'un livestream consacré aux 35 ans de la saga Dragon Quest. Eh oui, si on compte bien, Dragon Quest est arrivé dans les rayons, au Japon, un 27 mai 1985. Et pour fêter ça, l'éditeur promet un événement en live sur YouTube au cours du quel il nous promet "les toutes dernières infos sur ce qu'il se passe et va se passer dans le monde de Dragon Quest".La promesse est alléchante, pour une franchise que des millions de joueurs à travers le monde ont toujours beaucoup de plaisir à retrouver. Square Enix rajoute une couche à l'excitation en expliquant :L'émission spéciale des 35 ans de Dragon Quest sera diffusée à 12h heure locale au Japon, soit 20 heures à l'heure française, et sera donc visible sur YouTube, on vous indique tout de suite le lecteur YT pour la version anglaise ici-même :On ne sait pas grand-chose d'autre sur le programme de l'émission, sans doute pour qu'on ait quand même le plaisir d'être surpris, on sait seulement que Yuji Horii, Game Designer de Dragon Quest, sera présent, et que l'émission sera animée par JOY.Que nous réserve Square-Enix pour les 35 ans de sa série ? Rendez-vous est pris le 26 mai prochain pour le savoir !Source : Gematsu