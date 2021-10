SQUARE ENIX Ltd. et Original Fire Games lancent Circuit Superstars

Vous en aurez pour tous les goûts car au niveau des véhicules, vous pourrez alterner entre Rally-cross, SuperTrucks, GT et monoplaces plus classiques. Toutes les courses pourront s'effectuer via un tournoi en solo Grand Prix pour se faire la main et montrer que vous êtes capable d'être le meilleur en pilotant chaque véhicule, mais beaucoup plus amusant via du jeu multi local (écran partagé jusqu'à quatre joueurs). Au niveau du multi online, vous pourrez vous affronter jusqu'à douze joueurs en simultané. Enfin un mode libre vous permettra de créer vos propres courses ou tournois

Un DLC disponible pour le lancement du jeu

Histoire de vous motiver un peu plus, un DLC gratuit vous permet de vous lancer dans un mode contre-la-montre avec comme objectif de tenter, en tenue Stig, de battre les chronos réalisés par différents pilotes stars. En voici la liste selon le communiqué de presse : Lando Norris, Romain Grosjean, Jamie Chadwick, Sam Bird, Steve « SuperGT » Brown, Charlie Martin, Jimmy Broadbent, Catie Munnings, Aarava et Conor Daly.



Circuit Superstars | Romain Grosjean - Top Gear X Circuit Superstars Star In A Reasonably Fast Car 13/10/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube Circuit Superstars | Lando Norris - Top Gear X Circuit Superstars Star In A Reasonably Fast Car 13/10/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour comprendre ce choix, il faut savoir que ces stars ont été invités à tester ce mode spécial via une collaboration entre BBC Studios et Top Gear, à l'occasion d'un épisode unique de "Star in a Reasonably Fast Car".







Phil Elliott, responsable de Square Enix Collective : « CIRCUIT SUPERSTARS est une rencontre fusionnelle entre les sports mécaniques et le gaming, une création unique tant pour les développeurs que pour les joueurs. CIRCUIT SUPERSTARS est unique en ceci qu’il offre à la fois un espace de détente à certains utilisateurs et une compétition acharnée pour les fans de simulation de course. »





Alberto Mastretta, fondateur et directeur artistique chez Original Fire Games : « Le lancement de CIRCUIT SUPERSTARS est une énorme réussite pour notre jeune studio et nous sommes très heureux de le sortir aujourd’hui. Ce projet représente beaucoup… Les sports mécaniques sont pour nous une source de réjouissance sans cesse renouvelée et nous avons tissé des liens avec nos amis et proches sur des circuits réels comme virtuels. Nous voulions à tout prix rendre hommage au sport que nous aimons et proposer ces expériences aux joueurs. »



Carolina Mastretta, fondatrice et responsable studio chez Original Fire Games : « Voir des pilotes comme Lando Norris, Romain Grosjean, Jamie Chadwick et bien d’autres s’emparer de notre jeu est un immense honneur, ça nous pousse à poursuivre ce que nous avons commencé. Nous sommes ravis de tous vous retrouver sur le circuit, de partager ces moments si particuliers et de célébrer ensemble les sports mécaniques ! »

Circuit Superstars | Release Trailer | Square Enix Collective | English | [ESRB] 13/10/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Circuit Superstars Circuit Superstars est disponible sur PC via Steam, Xbox One, et sera bientôt disponible sur PlayStation 4 et Nintendo Switch (nous attendons avec gande impatience la date de sortie et surtout des visuels du portage de l'édition Switch). Vous pouvez vous rendre sur le site officiel du jeu.





Source : PR



Après un premier tour d'échauffement sur PC Steam, voici l'arrivée de Circuit Superstars sur console, avec dans son escarcelle 19 pistes dont 3 nouvelles, réparties sur treize environnements différents, douze véhicules dont deux nouveaux et un contenu additionnel gratuit Top Gear, le Top Gear Test Track.Ne vous fiez pas trop vite à son look cartoon, car le jeu demande un pilotage assez technique et stratégique : gestion de la dégradation des pneus, gestion des dégâts, usure du moteur, tout cela est à gérer en course et à l'arrêt des stands. Surveillez votre consommation également.