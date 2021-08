News Shin Megami Tensei V (Switch)

Avant d'aller plus loin, sachez que la vidéo et la suite de cet article présente de nombreux éléments et personnages à même de vous spoiler, nous invitons donc celles et ceux qui ne souhaitent pas en savoir plus à s'arrêter là.







Pour les autres, nous vous laissons profiter d'un trailer à la fois très riche et cryptique.







Nous y retrouvons Nahobino (le protagoniste ayant fusionné avec le mystérieux Naogami) qui va devoir se frayer un chemin dans le combat opposant les forces angéliques aux démons, le tout dans un Tokyo post apocalyptique où la mystérieuse organisation "Bethel" lutte elle aussi contre l'invasion démoniaque.





( la vidéo sous titré en anglais n'étant pas visionnable sur notre site à cause de la limite d'âge, vous trouverez juste en dessous la version japonaise )

Mais l'un des éléments qui aura suscité le plus d'interrogations dans cette vidéo c'est le personnage qui s'adresse au protagoniste entre 1,35 et 2,47 minutes.

Les amoureux des Shin Megami Tensei et leurs spin off n'auront pas put s'empêcher de noter une similitude entre l'apparence de ce personnage et celle du célèbre Raidou Kuzunoha, héros de la série des Devil Summoners.

Chasseur de démon de son état, Raidou Kuzunoha a été formé à protéger notre monde des engeances de l'enfer, il n'est donc pas incroyable d'envisager sa présence dans Shin Megami Tensei V (tout comme il apparaissait à l'époque dans le 3ème opus, entre autre)





Mais les questions sont nombreuses, est-ce bien lui dont il est question ? d'un ancêtre ? d'un descendant ? Va-t-il avoir un véritable rôle dans le jeu ou ne s'agit-il là que d'un caméo de luxe ?





Atlus est définitivement au top pour ce qui est de la communication autour de son nouveau titre et il devient insoutenable d'attendre le 12 Novembre.