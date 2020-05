News Splatoon 2 (Switch)

À quelle sauce allez-vous manger l'équipe adverse ?



Au menu de ce week-end : un festival plutôt spécial dans #Splatoon2 ! Pour plus d'infos, rendez-vous dans le jeu. pic.twitter.com/voeQVPFMkm — Splatoon France (@Splatoon_FRA) May 20, 2020

Ce week-end, Nintendo organise un nouveau Splatfest mayonnaise vs ketchup, et il commence dès aujourd'hui. Quelques semaines après la mise en ligne d'une nouvelle mise à jour et une semaine d'essai gratuit du jeu accompagnée d'une réduction de 30% sur l'eShop, c'est une occasion d'offrir une nouvelle mise en lumière à un jeu qui n'a rien perdu de son intérêt en dépit des années ! Eh oui, Splatoon 2 est déjà sorti depuis 3 ans, comme le temps passe !Un splatfest, c'est un festival Splatoon au cours duquel on doit choisir son camp. A chaque fois, un thème forcément clivant dans nos sociétés modernes, et il faut admettre que l'idée d'aller mettre une bonne claque à tous ceux qui préfèrent le ketchup à la mayonnaise n'est pas pour nous déplaire, même si on s'y est déjà essayé en 2017 Tous à vos manettes et que la Mayonnaise l'emporte :)