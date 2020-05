News Spacebase Startopia (Switch)

Spacebase Startopia est un titre de simulation et stratégie développé par Realmforge Studios et édité par Kalypso Media, devant débarquer sur PC Steam, PS4 et Xbox One le 23 octobre 2020 et désormais courant 2021 sur Nintendo Switch.





La Spacebase Startopia est une station spatiale dont vous avez fraichement hérité du commandement et de sa gestion. Sur place, vous allez être accueilli par VAL, l'IA de la station , qui va vous aider à accomplir les nombreuses taches de développement de la station afin d'en faire un pole touristique pour les nombreux visiteurs, y compris extra-terrestres. Nous sommes donc dans une simulation économique et de construction, avec pas mal d'humour et une once de Sims (tiens, on se demande toujours pourquoi ce jeu n'a pas encore été porté sur Nintendo Switch).





Mais attention, vous aurez bien des enquiquineurs pour venir gâcher la fête. En l’occurrence des créatures hostiles qui ont déjà planté leurs tentes dans certains secteurs de la base et qu'il va falloir dégager, via des escarmouches gérées à la manière d'un STR. Actuellement le jeu tourne en bêta et voici une petite présentation vidéo réalisée par Dan Field, afin de nous aider à mieux en comprendre le concept et la richesse.





Spacebase Startopia [FR] Développez votre station spatiale pour alien ! Le successeur de Startopia! 30/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En s'appuyant sur les bases d'un premier jeu, Realmforge Studios semble avoir trouvé le bon équilibre entre nostalgie et renouvellement. Trois modes de jeu différents et un grand nombre de décisions de gestion à prendre sous l'œil attentif du VAL, voilà de quoi séduire les managers dans l'âme, si vous n'avez pas peur des pirates de l'espace.





Au programme, nous aurons :





- Une campagne solo avec 10 missions entièrement doublées.

- Un mode bac à sable configurable individuellement.

- Un mode multijoueur à la fois compétitif et coopératif pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs en simultanée (on espère que cela sera toujours le cas sur la version Switch).

- Construisez plus de 30 pièces à travers trois ponts totalement différents, pour offrir aux étrangers en visite tout ce qu’ils désirent.

- Gérez différentes races d’aliens, chacune ayant ses propres désirs et besoins, parfois contradictoires.

- Produisez et échangez des ressources pour faire des bénéfices, tout en menant à bien des missions de sabotage contre vos concurrents.





Un titre que l'on attend avec une grand impatience et que l'on note bien au chaud dans notre calepin des titres à suivre absolument. On en profite pour découvrir la dernière vidéo autour du jeu lancée par l'éditeur Kalypso, répondant à sept questions clés autour de ce jeu et dévoilant un peu plus de gameplay. Pas de version en français malheureusement pour cette vidéo.





Spacebase Startopia - 7 Stellar Questions (UK) 30/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Nintendo Everything